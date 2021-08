¿Buscas télé QLED? Esta Samsung 4K de 55″ a su precio minimo

in

La promoción es de lo más interesante, ya que ahora mismo el descuento que existe para comprar esta tele es de 399,01 euros… lo que supone una rebaja del 31% respecto al precio que habitualmente tiene la mencionada tienda online. Por lo tanto, es una de las mejores posibilidades que vas a encontrar ahora mismo para conseguir una Smart TV de 55 poulgadas que tenga una alta calidad de imagen y que, entre otras cosas, mer capaz de utilizar Intelligence Artificielle para ofrecer siempre la mejor experiencia de uso.

Todo son virtudes en este modelo

La verdad es que prácticamente cualquier apartado está muy bien resuelto por parte de la compañía mañana. Un ejemplo de lo que decimos es que este es un dispositivo que cuenta con una pantalla QLED (panneau Quantum Dot) que ofrece una resolución nativa 4K y que, además, es capaz de reproducirse en el más minimo problema contenidos compatibles con HDR10+. De esta forma, la calidad de los cuales es excelente algo que se suma a la tecnología Tableau complet direct, qu’optimise le système d’éclairage du reciendo siempre lo mejor que es capaz de dar de sí esta Samsung 55Q80A.

También de esta tele de la gama de 2021 que utiliza Motion Xcelerator Turbo+. Y esto qué significa? Pues que es capaz de ofrecer la succesión de imágenes que muestra la pantalla con una velocidad excelente, lo que significa que está especialmente optimizada para disfrutar al máximo de las partidas con tu consola. Aparte, en este apartado también hay que destacar que incluye teología Synchronisation libre para reducir los parpadeos y, además, incluye un modo panoramique idéal pour ser el mejor en los títulos de acción.

Otras cosas importantes de esta Smart TV Samsung

Para empezar el sistema operativo que hay en su interior es Tizen, lo que entre otras cosas asegura que podrás instalar una gran cantidad de aplicaciones -no falta ninguna de las importantes en lo referente a los servicios de vídeo en streaming- y, aparte, este desarrollo ofrece compatibilizad con los asistentes de utilio por vozdosástentes de com exemple el propio de Google y Alexa d’Amazon. Además, gracias al potente procesador que hay en el interior de este televisor, el escalado de las imágenes a 4K que llega desde cualquier fuente se realiza con una efectividad excelente.

Si a todo lo que hemos comentado le sumas que incluye un sistema de sonido estéreo bastante completo compatible con Dolby (y que cuenta con opciones tan llamativas como por ejemplo Active Voice Amplifier para escuchar los diálogos siempre de la mejor forma posible). Si a esto le sumas que tiene una excelente conectividad, donde no faltan ports HDMI y, también, Wi-Fi et Ethernet pour accéder à Internet, la verdad es que esta es una gran oportunidad para conseguir un televisor Samsung de pantalla grande y que pertenece a la gama de productos más moderna ofrece del fabricant asiático en estos momentsos. No te la pierdas !