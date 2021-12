Buscas un Chromecast? Llévate uno en oferta por solo 28€

Hoy en día, es raro el que no está suscrito a diferentes plataformas de series y películas. Y como no queremos que se te vaya la vida cambiando de una a otra, te proponemos este Chromecast de Google rebajado de precio. Con él, podrás lanzar cualquier contenido desde tu móvil para que se reproduzca en el televisor sin ni siquiera levantarte. Y como su instalación es muy sencilla, lo tendrás operativo en unos pocos minutos.

En esta era en la que el contenido es el rey, exhorte encontrar la forma de reproducir películas y series con el mínimo esfuerzo. Y para eso ha nacido este Chromecast de Google, un dispositivo que conectaremos en nuestro televisor por medio de su connexion HDMI. Tan solo tendremos que enlazarlo con nuestro móvil para poder enviar desde ahí cualquier contenido que queramos reproducir.

Y no solo desde el teléfono, ya que este aparato puede enlazarse con otros dispositivos mobiles Como las comprimés. En definitiva, una forma cómoda y eficiente de poder reproducir vídeos desde cualquier lugar y plataforma. Contenu de YouTube, Twitch, de la télévision en ligne ou de la plate-forme vidéo cualquier, todo se lanzará desde un mismo dispositivo.

Lo mejor de todo: que podrás seguir utilizando tu móvil o tableta con normalidad mientras se reproduire la serie o película de turno.

Fonctionne avec tous les Chromecast

Como decimos, el éxito de este Chromecast de Google radica en su gran versatilidad. Oui que no habrá plataforma de streaming que no se pueda reproducir con este aparato. Y no solo hablamos de las típicas Netflix, HBO o Amazon; también de espacios deportivos como DAZN, Movistar o BeIn Sports. Par aucun hablar de todas las plates-formes de musique et de vidéo comme Spotify, SoundCloud ou YouTube.

De hecho, las posibilidades del Chromecast no se quedan ahí. También podremos disfrutar de nuestros jeux vidéo favoris, ya que también podremos manejar la interfaz de nuestro teléfono o tableta Android desde el televisor. De este modo, tendremos la posibilidad de reproducir nuestros videojuegos móviles en la pantalla grande como si se tratara de un HDMI.

Ya puedes ver que este tipo de aparatos han llegado para facilitarnos la vida. Consumimos minutos y minutos de contenido audiovisuel al día, así que no es de agradecer tener una forma de reproducirlo cómodamente. Y a un precio de escándalo, ya que puedes se encuentra ahora en Amazonie rebajado al 26%. Casi nada.

Sin instalación ni aplicaciones

Pero la gran ventaja de este Chromecast de Google es que, a diferencia de otros dispositivos, no necesita de ningún tipo de instalación. Tampoco de una aplicación o un driver que le permita funcionar con determinados dispositivos. Nada de eso. Este Chromecast est pensé pour enchufarse y estar operativo desde el primer momento.

Para disfrutar de él, tan solo necesitaremos una televisión con entrada HDMI, conexión WiFi y un dispositivo Android que sea compatible. Todo está pensado para que nos resulte más fácil reproducir el contenido que necesitemos en la pantalla de nuestro televisor. Y buena cuenta de ello dan los usuarios satisfechos con sus valoraciones en la web de Amazon.