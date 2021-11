Buscas un iMac en oferta? Este tiene un descuentazo de 225€

A la hora de elegir un ordenador con el que poder trabajar al máximo rendimiento desde casa, no hay duda que el iMac de Apple es una de las grandes opciones. Oui que se trata de un equipo de gran calidad, con un diseño muy cuidado y con la garantía de Apple. Además, este tipo de ordenadores tipo All in One, permiten ahorrar mucho espacio en nuestro escritorio, de ahí que sean cada vez más demandados. Si tu sueño desde hace tiempo ha sido tener un iMac en casa, ahora puedes tenerlo a un precio bastante asequible gracias a esta oferta.

Apple iMac de 21,5″, processeur Intel et 8 Go de RAM

El modelo en cuestión es el iMac de 21,5 poudres, un equipo con pantalla de Rétine 4K capaz de reproducir hasta mil millones de colores con un brillo de hasta 500 nits en la que los gráficos cobran vida y el texto se ve de forma completemente nítida. Además, el modelo en oferta está equipado con una tarjeta gráfica AMD Radeon Pro 555X avec 2 Go de mémoire GDDR5, por lo que es un equipo en el que podremos llevar a cabo operaciones de una gran carga gráfica a gran velocidad, tal como el renderizado 3D o la edición y efectos de vídeo en alta resolución.

En su interior encontramos un processador Intel Core i3 de cuatro núcleos a 3,6 GHz, que acompañado de una memoria RAM de 8 Go DDR4 a 2.400 MHz, voir encargan de impulsar este equipo y nos permiten ejecutar todo tipo de tareas y aplicaciones, incluido algunas más exigentes como el propio Photoshop.

En el apartado de almacenamiento, este iMac cuenta con una gran capacidad para almacenar todo lo que queramos. Concretamente, dispone de una unidad de estado sólido o SSD de 256 Go que ofrece una gran velocidad de lectura, escritura y transferencia de archivos. Completa el equipamiento de este equipo unos altavoces estéreo, cámara FaceTime HD, teclado Magic Keyboard, ratón Magic Mouse 2 y un complete apartado de conectividad donde destacan una toma de auriculares de 3,5 mm, ranura para tarjetas SDXC, cuatro puertos USB A, dos puertos Thunderbolt et connecteur RJ45.

Las dimensions de este iMac de 21,5 pulgadas son 45 cm de alta, 52,8 cm de ancho y un fondo de solo 17,5 cm. Su peso es de 5,48 kilogramos y está available in oferta in color plata.

Descuentazo pour l’iMac Apple

Un équipement avec la configuration de l’acabamos de mencionar tiene un precio oficial de 1305 euros en PcComponentes, pero que ahora podemos conseguir con un interesante descuento de nada plus y nada menos que del 17%. Esto supone un ahorro de unos 226 euros, por lo que el precio final en oferta que tendremos que pagar por este iMac es de tan solo 1078,99 euros.

Y decimos precio final puesto que se trata de una oferta que incluye los gastos de envío gratis, siempre y cuando el envío sea dentro de la Península Ibérica. En cas de contrario, il est important de revoir les conditions que nos ofrece para el envío PcComponentes.

Al ser un producto available in stock, el plazo de entrega es de tan solo un día hábil, por lo que, si realizamos el pedido con tiempo suficiente para que pueda ser enviado en el mismo día, podremos recibir este Apple iMac de 21,5 pulgadas en casa en un plazo de unas 24 heures.