BUSD augmente de plus de 10 fois cette année, capture 10% de part de marché stable avec l’USDT et l’USDC en tête

Les pièces de monnaie stables continuent de croître à mesure que l’espace cryptographique s’institutionnalise de plus en plus et que les investisseurs en cryptographie recherchent la sécurité de la crypto-monnaie fiduciaire à la suite des krachs boursiers, tandis que l’ancien gouverneur de la BoE déclare que les pièces stables émises par le secteur privé « doivent être supervisées » par une banque centrale.

La capitalisation boursière des pièces stables continue de croître, dépassant les 110 milliards de dollars pour représenter un peu moins de 8% de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Cette année, jusqu’à présent, la capitalisation boursière stablecoin a été multipliée par 3,7.

Parmi les pièces stables, l’USDT domine avec une offre exceptionnelle de 62,5 milliards de dollars et une part de marché de 58,56 %. Cependant, l’USDC n’est pas loin derrière avec une offre de 25,8 milliards de dollars et une part de marché de 23,7%.

Le BUSD de Binance, principal échange de crypto-monnaie, atteint également une capitalisation boursière de 11 milliards de dollars, contre seulement 986 millions de dollars au début de cette année, représentant 10 % de la part de marché.

Le BUSD progresse également dans la capitalisation boursière globale, désormais à la 11e place, avec l’USDT à la 3e place et l’USDC à la 8e place.

Même les Algo-stables tels que Fei, TerraUSD, Liquidity et Frax sont devenus une catégorie importante, représentant 8% de la capitalisation boursière totale des stablecoins.

Courir vers la sécurité des Stablecoins

La croissance continue de Stablecoins sur le marché baissier actuel est logique étant donné que l’espace crypto s’institutionnalise et que sur le marché à terme, les stablecoins (USDT) sont de plus en plus utilisés et préférés comme garantie, contrairement à la pièce elle-même.

De plus, les investisseurs en crypto ont tendance à affluer à la suite des krachs du marché, comme en témoigne la part de marché combinée de l’USDT et de l’USDC atteignant 7 % en pourcentage de la capitalisation boursière totale de la crypto, contre 3 %.

La majorité de l’offre de ces pièces stables, plus de 66%, est émise sur la blockchain Ethereum. En ce qui concerne les protocoles, le protocole de prêt Aave compte près de 7 milliards de dollars d’écuries qui lance Aave Pro ce mois-ci pour les institutions financières. Compound Finance propose également aux institutions des taux fixes sur l’USD, tandis que l’échange de crypto Coinbase propose un taux d’intérêt fixe sur l’USDC.

DEX Curve est un indice décentralisé de stablecoin capturant 3 milliards de dollars d’écuries, tandis que l’agrégateur de rendement Yearn a plus d’un milliard de dollars de stablecoins sur sa plate-forme.

Régulation accrue

Au milieu de la popularité croissante du stablecoin, ils ont également fait l’objet d’un examen minutieux par les régulateurs du monde entier.

La semaine dernière, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré que les pièces stables émises par le secteur privé telles que Diem et Tether de Facebook « doivent être supervisées » par une banque centrale pour qu’elles soient efficacement réglementées. S’exprimant lors d’une conférence annuelle pour la Banque des règlements internationaux (BRI), Carney a déclaré :

« Au baseball, c’est trois prises et vous êtes éliminé. Au cricket, ce n’est que l’équivalent d’un, et pour les systèmes de paiement systémiques, un c’est trop. “Si cela signifie, comme un must, une surveillance et des règles très rigoureuses pour les pièces stables privées, qu’est-ce qui les différencierait alors des CBDC?”

Selon lui, la valeur sera échangée via les CBDC, et “toutes les crypto-monnaies natives d’une échelle suffisante seront dominées par les CBDC, ou des pièces stables très étroitement réglementées pour des raisons de stabilité systémique”.

Fitch Ratings a également déclaré que la croissance rapide de l’émission de pièces stables et leur rachat massif soudain (USDT) pourraient avoir des implications pour les marchés du crédit à court terme, et il est peu probable que les autorités interviennent pour les sauver en cas d’événement perturbateur. , en partie à cause de l’aléa moral.

Cela pourrait alors augmenter la pression pour une réglementation plus stricte du secteur naissant, a déclaré l’agence de notation.

