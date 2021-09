Busquets admet que la situation de Barcelone “est critique” après la défaite de Benfica

in

Le capitaine de Barcelone, Sergio Busquets, s’est adressé aux médias après la défaite de mercredi en Ligue des champions contre Benfica et a admis que le club se trouvait dans une “situation critique”.

Les géants catalans ont été battus 3-0 à l’Estadio da Luz dans une nouvelle humiliation européenne qui laisse l’équipe de Ronald Koeman en bas du groupe E et sans un seul point après deux matchs.

Busquets admet que les choses ne se présentent pas bien pour le Barca, mais dit que l’équipe doit essayer de rester positive avant la double tête contre le Dynamo Kiev.

« Nous avons eu des occasions, mais je ne sais pas trop si nous en avons eu une sur la cible. Les statistiques ne disent pas grand-chose – si nous n’en avons pas mis un sur la cible, cela ne signifie toujours pas que nous n’avons pas créé de bonnes opportunités. “Lorsque nous avons poussé dans le match, Benfica s’est cassé et est allé en tête-à-tête contre nos demi-centres. Deux buts sont venus de cette façon. « C’est facile de licencier le manager. Mais la vérité est que nous sommes tous responsables de cette situation. Et c’est une critique, pour être honnête. «Mais nous ne sommes encore qu’à deux matchs du groupe et nous devons nous concentrer sur la riposte. Nous devons battre le Dynamo Kyiv deux fois et regarder ce que font nos rivaux. Il reste un long chemin à parcourir dans ce groupe et nous devons essayer de rester positifs. Origine | Marca

Le résultat laisse au Barca une montagne à gravir pour passer aux huitièmes de finale et met Koeman sous pression encore plus. Le Barça rentre maintenant chez lui et affronte un autre match crucial samedi à l’Atletico Madrid en Liga.