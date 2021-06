Busquets attend toujours le test négatif pour rejoindre l’équipe espagnole pour l’Euro 2021

in

17/06/2021

Le à 22:32 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Sergio Busquets devra encore patienter avant de rejoindre la concentration de l’équipe espagnole. Le capitaine rouge doit se conformer au protocole strict de l’UEFA pour revenir dans le groupe et n’a pas encore pu le terminer. Busquets a déjà passé la quarantaine de dix jours après avoir été testé positif au coronavirus, mais L’UEFA exige également un test PCR négatif qui n’a pas encore été donné.

Le joueur a subi un nouveau test ce jeudi et n’ayant pas de résultat négatif absolument concluant, il ne peut pas encore entrer dans la bulle rouge. Bien qu’il n’y ait plus de risque de contamination Et, par exemple, en Ligue qu’il pourrait déjà jouer, pour être dans la dynamique de l’Euro il faut attendre.

Busquets était déjà exclu pour le match contre la Pologne samedi pour ne pas s’être entraîné ces jours-ci avec ses coéquipiers et maintenant l’espoir est qu’il puisse être ajouté à la sélection pour le match du mercredi 23 juin prochain contre la Slovaquie aussi à La Cartuja de Séville.