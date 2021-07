Busquets, dans le onze idéal de l’Équipe

Le couple, qui vit maintenant en Californie, n’a pas encore publié d’informations sur le moment et l’endroit où leur nouvel enfant, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, sera baptisé. Leur nouveau-né Lilibet est huitième sur le trône et tire son nom du surnom d’enfance de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth. Le surnom a également été utilisé par feu […] More