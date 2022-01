Busquets dit que le carton rouge de Gavi « a complètement changé la donne » pour Barcelone

Le capitaine de Barcelone, Sergio Busquets, pense que le carton rouge de Gavi a « complètement changé » le match contre Grenade alors que les visiteurs étaient tenus pour un match nul 1-1.

Les géants catalans ont pris les devants lorsque Luuk de Jong a repris de la tête un centre de Dani Alves juste avant l’heure à Los Carmenes.

Cependant, le Barça a été réduit à 10 hommes lorsque Gavi a écopé de deux cartons jaunes, puis a concédé tard lorsqu’Antonio Puertas a égalisé à la 90e minute.

Voici ce que Busquets en a fait

« Le carton rouge a changé la donne », a-t-il déclaré. «En seconde mi-temps, surtout avec le but, nous devrions avoir plus de possession, aller d’un côté à l’autre, attendre pour créer de l’espace et des occasions.

« C’est vrai qu’ils nous ont obligés à attaquer rapidement parce qu’ils ont appuyé haut, presque d’homme à homme, donc quand on a surmonté ça on avait beaucoup d’espace et des trois contre trois. Mais nous n’avons pas eu à terminer les jeux si rapidement.

« On a compliqué les choses avec le carton rouge, qui a complètement changé la donne et nous a coûté la possession. En fait, avant le but, nous n’avions que neuf hommes parce que Dani (Alves) n’était pas sur le terrain. C’est dommage. »