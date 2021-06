Busquets, en attendant le résultat d’un PCR pour revenir dans le Rouge

17/06/2021

Le à 16h33 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Sergio Busquets attend de connaître le résultat du PCR à laquelle il s’est soumis ce jeudi pour savoir s’il peut revenir à la concentration de l’équipe espagnole. En cas de résultat négatif, le joueur se rendrait immédiatement à Madrid pour rejoindre la Ciudad del Fútbol de Las Rozas et disputer le Championnat d’Europe 2021.

Busquets a déjà respecté la quarantaine et, si je participais à la Ligue, je pourrais déjà jouer, mais Le protocole de l’UEFA est plus strict. Elle nécessite l’isolement de dix jours et, en plus, un résultat PCR négatif de revenir dans l’équipe espagnole.

En tout cas, s’il revient dans les prochaines heures, Sergio est exclu de jouer samedi contre la Pologne à Séville puisqu’il n’a pas pu s’entraîner avec ses coéquipiers. Le milieu de terrain n’a eu aucun symptôme et cela lui a permis de s’entraîner à domicile, même si évidemment c’est très différent de le faire avec l’équipe.

Luis Enrique espère que le joueur sera disponible pour le duel contre la Slovaquie qui clôture le groupe le 23 juin et, en cas de dépassement, pour les tours décisifs de Euro 2021.