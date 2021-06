“Busquets est l’acteur clé”

25/06/2021 à 16h49 CEST

.

Le milieu de terrain Mateo Kovacic a salué le niveau de l’équipe espagnole qu’elle affrontera lundi au deuxième tour du Championnat d’Europe, et a souligné Sergio Busquets, qu’il considérait comme l’acteur clé du combiné Luis Enrique.

“Le meilleur des Espagnols ? Si je commençais à énumérer, cela prendrait beaucoup de temps. Mais je m’en tiendrai à Busquets, qui est celui qui démarre tous les jeux. Nous devrons le ralentir pour qu’il ne puisse pas bouger sans être pressé. Il va falloir faire pression sur lui », a-t-il déclaré. Kovacic qui a joué quatre saisons au Real Madrid.

Kovacic, titulaire avec la Croatie, a été surpris par l’absence de joueurs de l’équipe blanche dans l’équipe espagnole.

“Il est vrai qu’il est rare qu’il n’y ait pas de joueurs du Real Madrid dans l’équipe nationale espagnole. Cela ne s’est jamais produit auparavant dans l’histoire et cela signifie que des joueurs d’autres clubs ont prévalu. Les Espagnols ont de grands joueurs dans tous les clubs d’Europe “, a déclaré le milieu de terrain.

Kovacic reconnaît la difficulté des huitièmes de finale contre l’Espagne et a souligné la possession du ballon comme un aspect qui peut déterminer le match.

“Nous avons un match très difficile devant nous. Les Espagnols sont une équipe qui aime la possession, aime jouer. Il sera important pour nous d’essayer de mettre le ballon dans nos jambes autant que possible, de prendre ce qu’ils veulent”, il a dit.

“Je sais qu’ils seront préparés contre nous parce que nous sommes une grande équipe et parce que nous avons joué contre eux plusieurs fois. Ils voudront tous les deux s’améliorer”, a analysé l’ancien joueur du Real Madrid.

Kovacic il est devenu un joueur plus mature que celui qui a joué dans la ligue espagnole. Il est parti de Madrid pour Chelsea et à Londres, il a trouvé les minutes qui lui manquaient à l’équipe blanche. De plus, il fait partie de l’équipe croate.

“J’ai progressé. J’ai quelques années de plus que ce joueur qui était au Real Madrid. J’ai eu plus de continuité à Chelsea. Je me sens bien, mieux parce qu’ils me font plus confiance. Je joue et c’est très important. C’est important pour chaque joueur qui ne sera pas changé de sitôt. Dalic Il m’a donné confiance et j’essaie de lui répondre à chaque séance d’entraînement », a déclaré le milieu de terrain.

La Croatie possède l’un des meilleurs centres dans le domaine de l’Eurocup avec Luka Modric, Marcelo Brozovic Oui Matthieu Kovacic.

« J’ai joué avec Louka Oui Brozo depuis de nombreuses années et nous nous sentons bien quand nous sommes ensemble. Brozovic c’est très bien pour la sélection. Calmez-vous et cherchez constamment le ballon et toujours près. Il est d’une grande aide pour Louka et pour moi. Et nous pouvons progresser si nous allons encore plus loin. Ce que nous avons fait contre l’Ecosse. Il faut aller plus dans la surface adverse et se créer des occasions”, a-t-il prévenu. Kovacic.

La Croatie n’a pas pu battre l’Angleterre et a fait match nul avec la République tchèque. La victoire contre l’Ecosse a qualifié l’équipe des Balkans qui n’a pas offert un bon niveau en phase de groupes.

“La victoire contre l’Ecosse a été un énorme coup de pouce pour la Croatie.” Nous avions besoin de cette victoire. Contre les Anglais, nous avons concédé un but à cause d’une erreur et perdu et contre la République tchèque, nous n’avons pas bien joué. La victoire contre l’Ecosse nous a donné la confiance nécessaire pour pouvoir jouer un grand match. On l’a vu à l’entraînement”, a révélé le joueur croate qui a loué l’ambiance que vit l’actuel vice-champion du monde.

“L’ambiance dans l’équipe est géniale. Elle l’a toujours été. Quand nous arrivons à un rallye, c’est une joie et un honneur. Cela ne peut pas être mauvais”, a-t-il conclu Kovacic.