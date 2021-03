Busquets et Alba, «finesse» pour l’Espagne en Géorgie

26/03/2021 à 11:18 CET

Luis Enrique déplacera les onze de manière significative dans le match que l’Espagne affrontera dimanche contre la Géorgie à Tbilissi. La Roja a le besoin de gagner après ne pas être allée au-delà du nul contre la Grèce à ses débuts si elle ne veut pas compliquer la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et Lucho apporteront des changements. Il les avait déjà planifiés à l’avance, mais son idée est devenue plus claire après avoir vu quelques lacunes dans le duel des Cármenes contre les Hellènes.

« Il manquait de finesse et de fraîcheur », a déploré l’entraîneur asturien. Et deux joueurs qui sont arrivés à cette concentration à un grand moment, notamment en précision et clarté des idées étaient Sergio Busquets et Jordi Alba. Dans son plan de rotation, Lucho a préféré commencer contre la Grèce avec Rodri et Gayà. Le joueur de Manchester City était particulièrement imprécis – il a perdu le ballon qui s’est terminé par la peine absurde d’Iñigo Martínez-, alors que Gayà était à un bon niveau, mais l’actuel Jordi Alba traverse un état extraordinaire.

Luis Enrique placera deux footballeurs habitués à Tiblisi pour trouver des espaces où il n’y en a pas avant des défenses très denses. Le handicap que l’Espagne avait contre la Grèce et qui se répétera probablement contre la Géorgie. La Roja a besoin de footballeurs avec un esprit et une exécution rapide. Certains aspects que les deux joueurs du Barça maîtrisent parfaitement.

L’entraîneur espagnol apportera des changements dans toutes les lignes avec le doute de savoir s’il maintiendra sa confiance en Unai Simón dans le but ou donnez quelques minutes à De Gea. Le gardien de but de l’Athletic n’a donné aucune raison pour le relais pour le moment.

À l’arrière, Pedro Porro pourrait reposer Marcos Lllorente sur la droite, tandis que dans l’axe Diego Llorente pouvait faire de même avec Eric García, même si le Catalan était plein face à la Grèce. Le capitaine Ramos est réparé après avoir été relevé à la mi-temps, tandis qu’Alba rejoindra sur la gauche.

Les rotations

Busquets portera la poignée, probablement accompagné de Koke, inspiré de Grenade, et Pedri peut commencer en tant que partant à l’intérieur pour gaucher, sans exclure Fabián Ruiz, qui n’a pas joué une minute à Los Cármenes.

Dans l’attaque, même sans que Gerard Moreno se remette de son inconfort musculaire, Morata continuerait comme une référence, avec différentes options pour l’accompagner. Ferran Torres, Dani Olmo, Oyarzabal et l’espoir Bryan Gil Ils se battent pour deux positions.

Session et voyage en Géorgie

L’équipe s’entraîne ce vendredi à Los Cármenes et à midi s’envole pour Tiflis, la capitale de la Géorgie, où il jouera dimanche. Ce samedi Luis Enrique et Jordi Alba comparaîtront devant les médias au stade Boris Paichadze juste avant la séance. Le match entre La Géorgie et l’Espagne seront jouées à 18h00. Espagnol.