Busquets et son écosystème idéal à La Roja

11/10/2021 à 11h00 CEST

Jordi Gil – Milan (Envoyé spécial)

Sergio Busquets est un autre membre de l’équipe espagnole. Le rictus de souffrance qu’il a eu ces derniers temps dans les matchs avec le FC Barcelone se transforme en un sentiment de apprécier vraiment quand il joue à La Roja. Le capitaine accuse comme la majorité l’instabilité dans tous les aspects qui entoure le groupe barcelonais, contrairement au atmosphère chargée de positivisme que l’on retrouve dans la sélection de Luis Enrique.

Busquets est le leader incontesté des Rouges sur le terrain. Dehors, Luis Enrique est clair sur son rôle. Le milieu de terrain est la pierre angulaire du jeu de l’équipe nationale et infecte ses coéquipiers. Son leadership se reflète dans la prise de direction dans les entraînements, les matchs et toujours prendre des initiatives visant à favoriser l’unité dans le groupe.

Sergio arrive en équipe nationale avec une très grande motivation pour le respect qu’il ressent au sein de la Fédération et la responsabilité qu’il assume. « Il est notre capitaine par les valeurs qu’il transmet et sur le terrain c’est un plaisir de le voir jouerr. Il est notre pilier dans le jeu d’attaque et de défense », a résumé Luis Enrique après le match contre la France.

Le 4-3-3 idéal

Busquets n’est pas immergé dans mille crises internes comme celles du Barça et il est soutenu par un entraîneur que personne ne conteste. De plus, le coach est attaché à un système de jeu qui lui va à merveille : le 4-3-3 avec lequel il a grandi dans les catégories inférieures du FC Barcelone. Il n’y a pas de changements. Il est toujours le seul pivot de l’équipe. Ni que Rodri, de Manchester City, joue, ce sera celui-ci qui déménagera dans un intérieur. Busquets commande toujours au centre.

Et si cela ne suffisait pas, Busquets joue avec la tranquillité d’esprit de savoir que toute l’équipe courra pour combler les lacunes et que la solidarité sur le terrain sera maximale. Avec une organisation claire et un système entièrement défini, tout est plus facile.

Sergio revient maintenant au Barça avec une énorme confiance, le trophée du meilleur joueur de la Ligue des Nations et avec le défi d’aider l’équipe opprimée du Barça. Avec Gavi à ses côtés et probablement Pedri aussi, l’horizon peut être plus clair.