Busquets : "J’espère pouvoir continuer à jouer avec Messi"

Après son exhibition contre la Slovaquie, Sergio Busquets il a passé en revue les nouvelles de l’équipe espagnole dans une interview dans ‘El Larguero’ de la ‘Cadena SER’. Le milieu de terrain du Barça a été honnête sur tout ce qu’il a vécu et subi depuis que le ‘Rouge’ a commencé sa concentration en vue de l’Eurocup. Ce mercredi, après la rencontre, Badia n’a pas pu contenir ses larmes.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

24 heures plus tard, il a expliqué pourquoi : « C’était la tension de toute la situation. Je n’aime pas me voir comme ça, je fais plus ces choses en privé, mais Je ne pouvais pas me contrôler. Les onze jours de quarantaine ont été très longs. Je ne savais pas ce que j’avais fait pour l’avoir et je priais pour qu’il n’ait infecté aucun partenaire. Je ne voulais laisser personne sans Euro Cup ».

Le capitaine de l’Espagne a remercié Luis Enrique d’avoir déclaré publiquement qu’il l’attendrait, ce qui l’a renforcé, et a avoué qu’il est très probable qu’il ne jouera plus aucune Eurocup. “Dans le prochain je ne serai pas sûr, même si je ferai ce qu’il faut pour aider la sélection. La coupe du monde je ne sais pas. A partir d’un certain âge il faut y aller petit à petit et se laisser guider par les sensations”, a-t-il déclaré. Busquets a également expliqué qu’il a vécu le processus de réception du brassard de capitaine naturellement. “Je suis le joueur avec le plus de sélections, le plus d’expérience et le plus de tournois et d’une manière ou d’une autre, à des moments précis, je suis celui qui doit être devant », a-t-il déclaré. « Les coéquipiers me facilitent la tâche. Nous vivons de très belles journées de coexistence. L’ambiance du groupe est particulière », a-t-il ajouté.

Vous ne pouvez pas imaginer une Croatie très proactive

Comme « Lucho », Sergio ignore les critiques externes de « Roja ». Il leur va aussi normalement. « Si quelque chose m’a dérangé ? Non, nous savons que le football est comme ça. Nous sommes ouverts à ce genre de choses, mais Comme je l’ai déjà dit à propos du manque de respect, c’est vrai que je crois que certains ont dépassé les bornes…», a-t-il justifié. Interrogé par le rival de l’équipe espagnole en huitièmes de finale de l'”Euro”, Busquets a estimé que “je ne pense pas que la Croatie joue très différemment de ce que nous avons déjà rencontré”. “Je ne pense pas non plus qu’ils vont vous jouer ou qu’ils vont devenir fous pour insister. Nous avons déjà joué plusieurs fois contre eux. C’est un rival difficile“, grande.

Le milieu de terrain ne s’est pas mouillé sur l’avenir de Leo Messi, même s’il a dit qu’il l’avait félicité et avait parlé avec lui et du calme de ses paroles, il était possible de déduire une certaine confiance il ne faudra pas longtemps pour signer le renouvellement avec le Barça. “J’espère que nous continuerons à partager l’équipe”, a-t-il souhaité. Por último, ‘Busi’ no se decantó por ningún entrenador de los que ha tenido durante toda su carrera, pero sí que remarcó que “siempre tienes presente al que te da la posibilidad de llegar al máximo nivel y te permite vivir todo lo que llega alors”. “Je serai toujours reconnaissant à Guardiola”, installé.