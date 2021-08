Busquets, le capitaine de l’Espagne lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar

in

31/08/2021 à 6h30 CEST

“Je ne sais pas. & Rdquor ;. Cette brève réponse sur sa possible continuité dans l’équipe espagnole sur le terrain de Wembley dès qu’il a terminé la demi-finale contre l’Italie de l’Eurocopa 2020 incertitude déchaînée. Des doutes qui étaient beaucoup plus à l’extérieur des portes qu’à l’intérieur, où régnait la conviction que Sergio Busquets continuerait dans le rouge.

Deux mois plus tard, celui de Badía a été convoqué par Luis Enrique et hier il a assisté à la concentration de Las Rozas avec l’illusion de disputer sa quatrième Coupe du monde au Qatar 2022, avec en plus de le faire en tant que capitaine.

Le casque de Lucho

Luis Enrique l’a très clairement tant au niveau sportif que dans la garde-robe. Busquets est indispensable. Personne comme lui n’interprète la position de pivot dans le 4-3-3 non négociable pour l’Asturien. Rodri, du Manchester City, n’en finit pas de franchir le pas et aucune alternative n’a émergé. Lors de la récente Eurocup, cela a de nouveau été démontré.

Busquets est revenu dans l’équipe lors du troisième match contre la Slovaquie et a remporté consécutivement deux MVP dans ce même match et en huitièmes de finale contre la Croatie. Son niveau a été très élevé tout au long du tournoi, malgré la sortie de l’isolement dû au Covid-19 au début de la concentration.

Les applaudissements avec lesquels le reste de l’équipe l’a reçu en rejoignant la Ciudad del Fútbol symbolisait la grande importance de Busquets dans ce jeune groupe. Sergio est un leader qui est au courant de tous les détails qui entourent l’équipe, mais de manière discrète. Son humeur n’a rien à voir avec celui de son prédécesseur au poste de capitaine, Sergio Ramos.

L’Andalou a beaucoup plus mis en scène ses galons. Sa maîtrise était évidente dans le stand, mais aussi à l’extérieur à travers l’image qu’il projetait dans les médias. Busquets n’aime pas trop se montrer à la presse. Au-delà des engagements incontournables, Sergio préfère rester en retrait et travailler dans l’ombre.

Il agit de manière cérébrale et calme pour favoriser une bonne ambiance entre les joueurs et, sur le terrain, avec son interprétation du jeu de position et des mouvements que Luis Enrique veut, il est une référence indispensable pour tout le monde.

Ramos et Casillas

Busquets a eu tous les sélecteurs depuis ses débuts en 2009 : Del Bosque, Lopetegui, Hierro et Luis Enrique. Cela l’a amené à accumuler 126 matchs en tant qu’international. Sergio occupe la cinquième position du classement avec le plus de matches en équipe nationale, seulement dépassé par Ramos (180) et Casillas (167).

Celui de Badía a les marques de ses amis et coéquipiers du meilleur centre de terrain de l’histoire. Xavi (133) et Iniesta (131) le dépassent de peu Et s’il participait aux sept matchs qui restent jusqu’à la fin de l’année, Busquets égaliserait les Egarense et monterait sur le podium des Rouges.