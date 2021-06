Busquets, le capitaine qui n’a jamais quitté l’équipe espagnole

in

18/06/2021

Act à 12h45 CEST

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

Le coup est venu après une journée de repos à Las Rozas. L’équipe avait fait match nul lors du premier match amical contre le Portugal et, après une journée de récupération, dimanche a servi à reprendre des forces avant d’entamer la deuxième semaine de préparation. L’équipe est allée manger dans un restaurant à Torrelodones, il se détendit et la nuit, les résultats des tests de routine étaient dévastateurs. Sergio Busquets avait été testé positif au Covid-19 et il a dû quitter la concentration avec une voiture médicalisée immédiatement.

Busquets laissé touchéBien que le joueur et le reste de l’équipe aient toujours espéré qu’il reviendrait. La charge virale détectée était faible et, une fois la quarantaine terminée, l’option la plus logique est qu’il puisse revenir. Comme cela a été.

Sergio est le capitaine avec 123 matchs derrière lui et il n’a jamais cessé de pratiquer depuis son domicile à Barcelone. Il était en contact permanent avec ses coéquipiers et le staff technique. Il a encouragé Diego Llorente quand il a donné son faux positif et, au loin, a favorisé l’unité dans l’équipe.

Luis Enrique : On va attendre Busquets, il sera sur la liste à coup sûr | Effectuer

“Ce sera sur la liste, c’est sûr”

Jordi Alba, son remplaçant au bracelet, a toujours été clair là-dessus. « Le capitaine est Busquets & rdquor ;, a-t-il répété à maintes reprises. Luis Enrique a confirmé publiquement qu’il ne le remplacerait pas par un autre joueur. “Ce sera sur la liste, c’est sûr.” Certains messages qui devaient non seulement conclure Sergio, mais aussi basés sur les informations des médecins qui l’ont encouragé à penser qu’il pourrait revenir le plus tôt possible.

Busquets n’a jamais eu de symptômes. Il a pu faire de l’exercice à la maison et son niveau de forme physique actuel ne sera pas au même niveau que celui de ses partenaires en raison du manque d’entraînements conjoints, mais il ne devrait pas avoir besoin de longtemps pour s’adapter.

Sergio Busquets dirigera l’équipe espagnole au Championnat d’Europe

| .

Ce samedi, il soutiendra depuis les tribunes de La Cartuja contre la Pologne, mais mercredi, il pourrait déjà être disponible pour le duel contre la Slovaquie que fermera le Groupe E. Un match vital et compter sur le capitaine, même pour quelques minutes, sera toujours un soulagement.