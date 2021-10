Busquets, MVP de la Ligue des Nations

10/10/2021 à 23:39 CEST

Sergio Busquets a été choisi comme MVP de la Ligue des Nations, malgré le fait que l’Espagne ait perdu en finale contre la France. Le milieu de terrain, qui a reçu quelques critiques au Barça, a fait ses preuves dans ce dernier carré avec l’équipe nationale.

Le joueur a été un incontournable pour Luis Enrique dans les deux matchs: dans la victoire contre l’Italie et dans la défaite contre la France. Dans les deux réunions, il a été à un niveau formidable. Busquets s’est senti très à l’aise dans l’écosystème de l’équipe nationale. Une équipe qui fait une pression plus élevée que Barcelone et où elle peut jouer plus avancée.

Après la finale, Busquets a regretté la décision arbitrale de ne pas signaler de hors-jeu sur le but de Mbappé. Le but qui a finalement décidé la finale. « C’est dommage, non ? On a mérité de ne pas perdre mais en deux jeux pratiquement tracés… Le deuxième nous a semblé hors-jeu. »

Busquets a joué son 131e match avec l’équipe espagnole aujourd’hui. Un chiffre qui égale Iniesta en tant que quatrième joueur avec le plus de sélections en équipe nationale. « Nous pensons que nous avons bien lancé la ligne et que Mbappé était hors-jeu, mais l’arbitre a dit qu’Eric avait joué le ballon. »