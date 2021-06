Busquets n’entre pas en liste et reste dans les tribunes

in

19/06/2021

19/06/2021

“Le médecin t’appelle et à ce moment-là tu n’y crois pas…”. Sergio Busquets s’est ainsi souvenu du jour où il a appris qu’il avait été testé positif au covid. “Le médecin m’a appelé, il m’a dit et à ce moment-là vous avez une accumulation de sensations, que vous n’y croyez pas, d’inquiétude sur ce qui pourrait arriver, si cela pouvait être un faux positif, de beaucoup de choses. Celui que je monter dans une ambulance et rentrer chez moi, je fais le tour de tout. »

Une nouvelle plus positive est arrivée à cette nouvelle : il était asymptomatique. Cependant, il a dû suivre le protocole, sa participation au Championnat d’Europe était donc menacée. Luis Enrique est alors sorti et a été très clair : il comptait toujours sur lui.

Une fois de retour sur la dynamique de la sélection ce vendredi il y avait une incertitude quant au rôle que l’entraîneur lui avait réservé pour le deuxième match de La Roja à l’Eurocopa. Et la réponse a été connue une heure avant le début de la rencontre : Busquets n’est pas sur la liste des convoqués et reste donc en tribunes.

Le milieu de terrain du Barça est parti s’entraîner à La Cartuja avec un préparateur physique pour suivre sa configuration particulière pour les prochains matchs.

Luis Enrique a introduit une nouveauté dans le onze, en rapport avec les débuts de l’équipe, Gerard Moreno, qui jouera à la place de l’ailier de Manchester City, Ferran Torres.

Le onze asturien est le suivant : Unai Simón, Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba; Rodri, Koke, Pedri ; Gérard Moreno, Morata et Dani Olmo.