Busquets parle de l’avenir de Messi à Barcelone et des rumeurs de la MLS

Le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets a parlé de l’avenir de Lionel Messi et des rumeurs selon lesquelles il serait recherché par les clubs de la Major League Soccer avant la demi-finale de l’Euro 2020 contre l’Italie mardi.

Messi est actuellement hors contrat après l’expiration de son contrat avec Barcelone le 30 juin. L’Argentin devrait rester, mais on ne sait pas quand une prolongation sera annoncée, le Barça étant apparemment maintenant pressé de décharger des joueurs pour respecter les règles du plafond salarial de la Liga.

Pourtant, Busquets semble assez calme sur la situation et se dit convaincu que le club peut faire ce qu’il faut pour garder Messi au Camp Nou.

« Il faut lui donner [Messi] temps. Je fais confiance au président, aux gens qui travaillent et au sentiment que Leo a », a-t-il déclaré. “Koeman a fait du bon travail et il faut donner au projet de la stabilité et du temps, je suis sûr que ça se passera bien.”