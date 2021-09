Busquets rend son verdict sur les espoirs de Barcelone en Ligue des champions

Sergio Busquets est un personnage intéressant dans l’histoire de Barcelone. La légende est clairement à une étape différente de sa carrière mais tout aussi importante pour le succès de Barcelone qu’il l’était il y a cinq ans.

L’Espagnol est sorti ce matin pour parler lors de la conférence de presse d’avant-match du Barça de la sortie de Lionel Messi et des chances de son équipe en Europe cette année. Tout d’abord, il a été interrogé sur le départ du GOAT.

Le milieu de terrain a ensuite été interrogé sur les chances de Barcelone en Europe sans la légende argentine.

« Tout peut arriver dans le football. Chelsea a remporté la Ligue des champions la saison dernière et n’était pas favori.

« L’important c’est le niveau collectif et on sait qu’on n’a pas Leo ou ses qualités individuelles. Nous sommes ici, excités et conscients de la difficulté, mais nous avons beaucoup d’ambition et nous voulons gagner.