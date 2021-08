BUSTA lance une nouvelle plateforme ‘GameFi’ sur Binance Smart Chain ⋆ Crypto new media

BUSTA, une plateforme iGaming / DeFi sur Binance Smart Chain (BSC), a annoncé aujourd’hui son lancement officiel. Les joueurs peuvent « être la maison » en misant et en détenant $BUST et en gagnant des récompenses au fur et à mesure que les gens jouent et échangent.

La plate-forme BUSTA comprend un échange décentralisé (DEX), des pools de jalonnement et des programmes partenaires. De plus, l’écosystème est régi par une organisation autonome décentralisée (DAO).

Lancement de l’écosystème

Désormais disponible en version bêta, le jeu phare de la plateforme – BUSTaCRASH ; un jeu à jackpot progressif similaire au grand-père des jeux de crypto crash – Bustabit.

Les utilisateurs peuvent placer des paris avec BNB (ou des jetons partenaires à l’avenir), regarder la courbe du multiplicateur augmenter de façon exponentielle, puis cliquer sur le bouton d’arrêt pour réclamer leurs gains avant que le jeu ne “se bloque”. Plus le tour est long, plus ils peuvent gagner… cependant, si le jeu plante avant leur sortie, ils perdent leur pari.

Les fondateurs de BUSTA visaient à créer un modèle commercial circulaire qui profite aux joueurs, aux investisseurs, aux intervenants, aux commerçants, aux affiliés et aux partenaires. L’écosystème est conçu pour que chaque composant profite à l’autre ; et à chaque augmentation de popularité et de volume, l’ensemble de l’écosystème et de la communauté en récoltent les fruits.

Les cinq principaux composants de BUSTA comprennent :

Plateforme iGaming : Comprend plusieurs jeux comme BUSTA CRASH, un jeu à jackpot progressif.

Module de négociation et de mise : BUSTA contient son propre DEX de niche et sa propre ferme de rendement pour le commerce et le jalonnement de $ BUST ainsi que des jetons partenaires.

Programme d’affiliation: Le programme a une nouvelle approche pour développer la base d’utilisateurs via des liens de parrainage, où les deux parties bénéficient d’un flux constant de revenus passifs provenant du jeu, du commerce et des activités agricoles.

Portail de partenariat : Les partenaires peuvent répertorier les jetons sur la plate-forme BUSTA pour une pression de combustion constante pour le jeton natif du partenaire, qui est fourni par la collecte automatisée des revenus et le flux de distribution.

Organisation Autonome Décentralisée (DAO) : Le DAO de BUSTA permet à la communauté de contrôler la majorité de l’écosystème dans un processus de vote.

« Nous portons iGaming et DeFi au niveau supérieur ; car il y a tellement de potentiel inexploité avec la technologie disponible que les gens n’utilisent pas encore. Nous en avons profité et avons conçu notre écosystème de manière complexe de manière à rendre nos jeux amusants et gratifiants à jouer, à encourager la détention et le jalonnement de notre jeton $ BUST et à permettre à notre communauté de se développer de manière exponentielle.

– Neil Apestrong, chef de projet chez BUSTA

Jeux

La plate-forme « GameFi » publiera bientôt de nouveaux jeux par les membres de l’équipe principale. L’équipe BUSTA étudie également l’acquisition de sociétés de jeux complètes et la conclusion d’accords pour intégrer des jeux tiers dans BUSTA. Cela permet à la plate-forme de s’étendre à la fois horizontalement et verticalement et de s’étendre à plusieurs chaînes.

Les jeux BUSTA seront prouvés équitables et généreront une petite quantité de revenus pour l’écosystème sous la forme de l’avantage de la maison. L’avantage de la maison sera ensuite distribué dans tout l’écosystème via des contrats intelligents au profit de la communauté et des détenteurs de jetons $ BUST.

Bankroll et IDO

Tous les jeux tireront leurs gains de la BUSTA Bankroll. Initialement, ce pool de bankroll sera financé par une prévente de jetons. Il sera alors perpétuellement complété par un pourcentage de l’avantage de la maison ; également par les utilisateurs qui mettent du BNB dans le pool de fonds pour des récompenses de rendement sous la forme de jetons BNB et BUST.

Le lancement de la plate-forme iGaming de BUSTA sera suivi de l’offre DEX initiale de $ BUST (IDO) le 24 août. BUSTA hébergera deux IDO simultanément. Les IDO fonctionneront sur Starter, une plateforme de collecte de fonds décentralisée pour la Binance Smart Chain ; plus CyberFi Samurai, une plateforme de financement DeFi.