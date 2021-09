Busta Rhymes, Dungeon Dragon “Rawring” à nouveau avec le HUSL

[PRESS RELEASE Gros-Islet, Saint Lucia – 28th September 2021]

Les NFT sont devenus un espace sûr pour les artistes du monde entier en raison de leurs capacités de distribution inégalées et de la connexion directe entre les fans et les artistes. Le HUSL vise à utiliser cette capacité des NFT pour éliminer les intermédiaires de l’industrie musicale et connecter les artistes directement à leurs fans.

Le HUSL s’est associé à Busta Rhymes, un rappeur de renommée mondiale qui est prêt à lancer sa première collection NFT appelée Dungeon Dragon.

Dungeon Dragon occupe une place particulière dans la vie et la signification personnelle de Busta. Busta Rhymes est devenu populaire alors que Dungeon Dragon d’East Flatbush s’est séparé de son groupe de 16 bars. Ce nom a apporté à Busta beaucoup de succès et l’a aidé à grandir en tant qu’artiste pour devenir la légende émouvante qu’est aujourd’hui.

« C’est un honneur de lancer la première collection NFT de Busta, en particulier celle qui se rapporte à une image qui a une signification si profonde pour lui », a déclaré le fondateur et PDG de The HUSL, Varun Bajaj.

La collection Dungeon Dragon NFT est un hommage à son parcours et sera lancée exclusivement sur The HUSL. Le HUSL est une plate-forme NFT perturbatrice conçue pour briser les normes industrielles monotones et injustes existantes de l’industrie de la musique. Le HUSL vise à créer une relation symbiotique entre les créateurs et les consommateurs et à proposer des objets de collection NFT exclusifs et rares aux fans.

À propos de la collection Dungeon Dragon NFT

Busta Rhymes lance une collection exclusive Dungeon Dragon NFT sur The HUSL le jeudi 30 septembre 2021. Avant le lancement, mercredi, Busta participera à un espace Twitter en direct avec The HUSL pour annoncer la collection et la signification de la collection.

La collection Dungeon Dragon comprendra trois NFT – rouge, argent et or. Tous ces trois NFT ont des prix différents et contiennent plusieurs récompenses cachées intéressantes. Environ 10 % de chaque collectionneur de niveau seront sélectionnés pour être récompensés par des avantages exclusifs impliquant Busta, tels que des appels zoom privés et de groupe et des souvenirs dédicacés.

Les prix des NFT sont les suivants,

Or – .20 ETH

Argent – ​​.10 ETH

Rouge – .05 ETH

Les trois NFT ont une signification particulière pour Busta Rhymes et célèbrent son parcours pour devenir la star qu’il est aujourd’hui. Busta s’est adressé à Twitter pour annoncer le lancement imminent des NFT.

À propos de Busta Rhymes

Trevor George Smith Jr. connu sous le nom de Busta Rhymes est un producteur de disques et rappeur américain. L’artiste de 49 ans a plusieurs lauriers à son actif avec ses chansons à succès telles que Touch it (2006), I Know What You Want (2002) et Break Ya Neck (2001).

Busta Rhymes a été un membre actif de la communauté NFT et publiera bientôt une collection Dungeon Dragon NFT sur The HUSL.

À propos du HUSL

Le HUSL est une plate-forme NFT révolutionnaire basée sur la musique conçue pour responsabiliser les artistes et les créateurs en les connectant directement avec leurs fans. La plate-forme vise à perturber le modèle de distribution existant de l’industrie musicale qui est conçu pour aider les distributeurs et autres intermédiaires et donner un contrôle total aux artistes.

