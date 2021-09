Bustamante incarnera le personnage de Patrick Swayze Sam dans la comédie musicale “Ghost”

MADRID, 1 sept. (EUROPA PRESS) –

David Bustamante donnera vie à Sam, le personnage joué par Patrick Swayze dans le film original, dans la version comédie musicale de ‘Ghost’, qui sera recréé le 28 septembre au Théâtre EDP Gran Vía de Madrid, comme cela a été annoncé dans un communiqué.

Le chanteur, qui se lance dans ce nouveau projet en tant qu’acteur musical, Il alternera dans le rôle de Sam avec l’artiste Ricky Merino. Le spectacle, qui sera présenté du mercredi au dimanche, mettra en vedette Bustamante dans des représentations les mercredis à 20h30, vendredi à 18h00 et dimanche à 18h30.

Ricky Merino, por su parte, dará vida a Sam los jueves a las 20:30 horas, viernes a las 21:30 horas y sábados a las 18:30 horas ya las 21:30 horas, además del lunes 11 y el martes 12 Octobre.

Cette comédie musicale, qui revient à Madrid par la main du producteur et promoteur de spectacles LETSGO, est une production originale dirigée par Federico Bellone, directeur artistique de spectacles à la trajectoire internationale reconnue, parmi lesquels se distingue ‘Mary Poppins’, en Italie, de Disney et Cameron Mackintosh.

Le spectacle a un casting composé de 18 artistes. L’actrice Cristina Llorente continue de donner vie à l’unique Molly pour la deuxième saison, après avoir reçu le “Broadway World Award” de la meilleure actrice pour ce rôle, ainsi que Christian Sánchez et Ela Ruiz, qui répètent en tant qu’ami et partenaire le travail de Sam (Carl) et l’énigmatique Oda Mae, respectivement.

Aussi, feront partie de la comédie musicale : Joan Mas (dans le rôle du voleur nommé Willy López), Oscar Albert (le fantôme agité qui hante le métro), Esteban Oliver (le fantôme de l’hôpital), Juls Sosa (Clara, Mae de De Oda), Nathaly Salim (Louise, soeur d’Oda Mae), Patricia Serradell (Mme Santiago), Sergio Escribano, Gerard Minguez et Francisco Gala (ensemble masculin) Elena González et María José Arcas (ensemble féminin). Comme balançoires, le spectacle a Jose Miralles et María Moreno.

Avec de la musique live, le spectacle dispose d’un groupe composé de pianistes, batteurs, bassiste et guitariste sous la direction musicale de Julio Awad qui plongera le public dans le mythique pop/rock des années 90, sans oublier ‘Unchained Melody’.

Un total de 41 scènes recréent le film avec une mise en scène de l’illusionniste Paolo Carta, responsable des effets spéciaux de la comédie musicale ‘Mary Poppins’ en Italie, donc le spectacle comprendra des effets spéciaux qui permettront de recréer des scènes mémorables du film, comme la scène dans laquelle le fantôme traverse le corps d’Oda Mae ou celles mythiques de Sam traversant les murs.

Les chorégraphies sont dirigées par Chiara Vecchi tandis que l’adaptation du scénario et des paroles est l’œuvre de Silvia Montesinos (également assistante réalisatrice et directrice résidente), la costumière est Felype de Lima, la caractérisation est d’Olaya Brandón et la conception des éclairages est signée Valerio Tiberi . Les lumières de l’œuvre peindront la nostalgie du New York d’il y a vingt ans et accompagneront le spectateur à s’immerger dans cette histoire.

Le film a été écrit par Bruce Joel Rubin, qui a remporté un Oscar pour le scénario du film, et mettait en vedette Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg. Adapté au théâtre par Bruce Joel Rubin lui-même, le spectacle arrive en Espagne sous forme musicale après sa première à Londres et à Broadway, avec une musique et des paroles de Glen Ballard et Dave Stewart, ce dernier compositeur du groupe britannique Eurythmics. En Espagne, l’année dernière, la comédie musicale a reçu le « Broadway World Spain 2020 Award » de la meilleure comédie musicale et Cristina Llorente a reçu la meilleure actrice.