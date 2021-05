Bustamante, Marta Sánchez et Chenoa, entre autres, lors du concert hommage à Álex Casademunt le 24 juillet à Madrid

MADRID, le 6 mai. (EUROPA PRESS) –

David Bustamante, Marta Sánchez Oui Chenoa seront quelques-uns des artistes de la scène nationale et internationale, ainsi que de nombreux amis de Alex Casademunt, qui participera à son concert hommage, qui aura lieu le 24 juillet prochain au WiZink Center de Madrid, comme annoncé par l’organisation.

Après la perte de l’artiste, le 2 mars, nombreux sont les compagnons et les proches qui ont ressenti le besoin de lui rendre hommage à travers ce qui les a toujours unis: la musique.

Ainsi, David Bustamante, Marta Sánchez, Pancho Céspedes, Merche, Chenoa, Marta Botía, Nuria Fergó, Manu Tenorio, Natalia, Roser, Verónica Romero, Alejandro Parreño, Naim, Mireia, Geno Machado, Javián, Papa Joe, participeront à la hommage Flanagan et Alejandra sont quelques-uns des artistes et amis confirmés dans l’événement, qui sera présenté par Nina et auquel son frère, Joan Casademunt, participera également.

L’hommage sera nommé ‘Une autre chance’, une chanson que l’artiste a enregistrée en duo avec son frère, Joan Casademunt, une chanson qui a vu le jour il y a à peine une semaine et qui sera le fil conducteur de cet hommage qui se veut «une autre occasion de se sentir proche de lui et de se reconnecter avec lui et sa musique. “.

Les billets seront disponibles sur le Web ‘https://www.wegow.com/es-es/nr/conciertos/otra-oportunidad-concierto-homenaje-a-alex-casademunt’.