Buste de drogue à Mumbai: le NCB ordonne une enquête de vigilance sur la demande d’un témoin de gains de 25 millions de roupies impliquant Wankhede

Prabhakar a affirmé dans un affidavit et lors d’interactions ultérieures avec des journalistes à Mumbai qu’un responsable du NCB et d’autres personnes avaient demandé 25 crores de roupies pour libérer Aryan Khan de cette affaire.

Au milieu des questions soulevées à la suite des allégations d’une offre d’extorsion faite par un témoin dans l’affaire des drogues de croisière, le Bureau de contrôle des stupéfiants a ordonné une enquête de vigilance pour enquêter sur les accusations portées contre certains responsables de l’agence, y compris son directeur de zone de Mumbai Sameer Wankhede.

L’enquête sera menée par Gyaneshwar Singh, le directeur général adjoint du NCB (DDG) de la région du nord basé à son siège à Delhi. Singh est également le chef de la vigilance (CVO) de l’agence fédérale de lutte contre les stupéfiants.

Prabhakar Sail, un témoin dans l’affaire des drogues de croisière, avait affirmé dimanche dans un affidavit et lors d’interactions ultérieures avec des journalistes à Mumbai qu’un responsable du NCB et d’autres personnes avaient demandé 25 crores de roupies pour libérer Aryan Khan de cette affaire.

Sail a déclaré qu’il était le garde du corps d’un autre témoin dans cette affaire, KP Gosavi, qui s’est enfui après les raids du NCB qui ont eu lieu le 3 octobre au terminal de croisière sur la côte de Mumbai, entraînant l’arrestation de 20 personnes, dont Khan.

Sail a également affirmé qu’il avait vu Gosavi rencontrer le manager de Shah Rukh Khan et qu’on lui avait demandé de signer « 9 à 10 pages blanches » en présence de Wankhede après les raids de croisière.

«Nous avons reçu l’affidavit et un rapport de notre DDG (nord-ouest) basé à Mumbai et le directeur général du NCB a pris connaissance de ce rapport. Il l’a signalé à la section de vigilance pour enquête. «Nous sommes une organisation professionnelle et nous sommes ouverts à une enquête contre toute allégation contre nos employés. L’enquête sera transparente et équitable », a déclaré Gyaneshwar Singh à PTI.

Lorsqu’on lui a demandé si Wankhede continuerait d’enquêter sur l’affaire de la croisière jusqu’à ce que cette enquête se poursuive, Singh a déclaré que la question était « prématurée et que nous prendrons un appel au fur et à mesure que l’enquête progresse et que les preuves sont rassemblées ».

Les responsables ont déclaré que l’enquête du NCB examinerait tous les aspects des réclamations faites par Sail et enregistrerait également la version de Wankhede et d’autres officiers de l’unité zonale de Mumbai impliqués dans cette affaire de trafic de drogue. L’équipe d’enquête pourrait également interroger Sail, ont-ils déclaré. On s’attend à ce que Wankhede, un service de revenu indien (IRS) du cadre des douanes du lot 2008, se joigne à l’enquête au siège du NCB ici dans les prochains jours.

Il a nié les accusations portées dans l’affidavit de Sail. Dimanche, l’officier a également écrit au commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale, pour demander une protection contre une probable action en justice « prévue » contre lui par des inconnus pour l’encadrer faussement au sujet d’un problème présumé lié à la vigilance.

