Poursuivant son attaque sans relâche contre Sameer Wankhede au sujet de l’affaire de la drogue en croisière, le ministre du gouvernement du Maharashtra, Nawab Malik, a accusé dimanche le directeur de zone du NCB de faire partie d’un complot plus vaste visant à kidnapper le fils de l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan, Aryan Khan.

Malik a affirmé que le responsable du NCB et chef du BJP, Mohit Kamboj, avait tenté de kidnapper Aryan et de demander une rançon. « Aryan Khan n’a pas acheté le billet pour la croisière… C’est une question d’enlèvement et de rançon », a déclaré le ministre du Maharashtra, selon l’ANI.

Malik a également réitéré qu’il y avait un complot ourdi par un groupe de personnes pour attirer des personnes comme Aryan Khan à bord du navire et les encadrer par la suite dans l’affaire de la drogue.

« Mohit Kamboj et Sameer Wankhede se sont rencontrés devant le cimetière d’Oshiwara le 7 octobre. Après quoi, Wankhede a paniqué et s’est plaint à la police qu’ils étaient pourchassés », a-t-il ajouté. « Ils ont eu de la chance que la vidéosurveillance à proximité ne fonctionnait pas et nous n’avons pas pu obtenir le flux. »

Ces remarques sont intervenues après que le père de Wankhede, Dhyandev Kachruji Wankhede, a déposé une plainte en diffamation contre Malik devant la Haute Cour de Bombay. L’affaire devrait être entendue lundi. Cherchant à obtenir une indemnisation de 1,25 crore de roupies, le père de l’agent de la BCN a allégué que les remarques personnelles de Malik avaient causé «une perte, des dommages, des préjudices irréparables, un préjudice au nom, au caractère, à la réputation et à l’image sociétale du plaignant et des membres de sa famille».

Aryan Khan a été arrêté le mois dernier à la suite d’un raid mené par Wankhede sur un bateau de croisière sur lequel de la drogue aurait été saisie. Malik a qualifié à plusieurs reprises l’affaire du trafic de drogue de croisière de « faux » et a porté une série d’allégations contre Wankhede.

D’autre part, Wankhede a allégué que Malik le visait depuis qu’il avait précédemment arrêté le gendre du ministre Sameer Khan dans une affaire de stupéfiants.

Vendredi, le NCB a transféré six cas, dont le cas présumé de trafic de drogue de Cordelia dans lequel Aryan Khan a été arrêté, de Wankhede à une équipe d’enquête spéciale composée d’officiers de la branche des opérations au siège du NCB à New Delhi.

