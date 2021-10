Buste de drogue sur un bateau de croisière: Aryan Khan obtient une caution, le père SRK verse des « larmes de joie »

Shah Rukh a reçu une vague de soutien de ses pairs et homologues de Bollywood depuis l’arrestation d’Aryan. (Déposer)

Shah Rukh Khan a versé des « larmes de joie » après que le fils de la mégastar de Bollwood, Aryan, ait été libéré sous caution dans l’affaire de trafic de drogue sur un bateau de croisière, a déclaré l’avocat principal Mukul Rohatgi.

L’ancien procureur général de l’Inde a plaidé devant la Haute Cour de Bombay, qui a accordé jeudi une caution à Aryan et co-accusé Munmum Dhamecha et Arbaaz Merchant. Le trio avait approché la Haute Cour après que leurs demandes de libération sous caution ont été rejetées par un tribunal spécial du NDPS mercredi dernier.

Le tribunal du NDPS, dans son jugement rejetant la demande de libération sous caution d’Aryan, a déclaré que bien que l’enfant vedette n’était pas en possession, il savait qu’Arbaaz, son ami, transportait de la drogue. Le tribunal a déclaré qu’il s’agissait d’une « possession consciente ».

Dans une interview télévisée, Rohatgi a déclaré que Shah Rukh avait été très inquiet pendant les trois ou quatre jours où il était là. Il a ajouté que l’acteur emblématique a également pris des notes pour aider son équipe juridique.

Aryan, Arbaaz et Munmun ont été arrêtés le 2 octobre après avoir été arrêtés par le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) à la suite d’un raid lors d’une prétendue soirée rave sur un bateau de croisière.

Le solliciteur général supplémentaire Anil Singh, comparaissant en tant qu’avocat du NCB, s’est opposé au plaidoyer et a déclaré qu’Aryan avait régulièrement consommé de la drogue au cours des deux dernières années et avait également été trouvé en « possession consciente ». Il a ajouté que l’arrestation d’Aryan n’était pas « illégale », comme l’a affirmé l’avocat de la défense.

Rohatgi a fait valoir que le BCN n’avait pas réussi à prouver l’entente entre les huit personnes arrêtées lors de la croisière. Il a dit qu’il n’y avait aucun élément de complot.

Shah Rukh a reçu une vague de soutien de ses pairs et homologues de Bollywood depuis l’arrestation d’Aryan. Il a été rapporté que Suniel Shetty, Salman Khan et Akshay Kumar l’ont appelé après la libération sous caution d’Aryan jeudi. Des gens comme Malaika Arora Khan, Shanaya Kapoor, Swara Bhaskar, Hansal Mehta ont également célébré la libération sous caution avec des publications sur les réseaux sociaux.

