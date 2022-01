BUSTED: National Geographic a publié un livre affirmant à tort que Kyle Rittenhouse a tué deux hommes noirs

National Geographic a publié un livre sur l’Égypte ancienne qui mentionnait Kyle Rittenhouse, et a déformé de manière grossière la fusillade d’autodéfense dans laquelle il a été impliqué il y a près de deux ans.

Dans le livre « The Good Kings: Absolute Power in Ancient Egypt and the Modern World » de Kara Cooney, publié par National Geographic, l’auteur prétend faussement que Rittenhouse a tué « deux hommes noirs » à Kenosha, Wisconsin.

Rittenhouse n’a jamais été accusé du meurtre de deux hommes noirs ou d’un homme noir.

Tous les hommes qu’il a abattus en légitime défense avaient la peau blanche.

Quoi qu’il en soit, Cooney a écrit :

« Ou pensez à Kyle Rittenhouse, 17 ans, qui a utilisé son arme semi-automatique pour tuer deux hommes noirs à Kenosha, dans le Wisconsin, tout en menant une glorieuse guerre raciale au nom de son pouvoir blanc hérité. » « Sans parler des Blancs qui se sont rassemblés derrière lui pour verser sa caution. La peur s’est emparée du patriarcat, et la menace d’une violence juste – ou de son utilisation mortelle – est la réponse du patriarcat. »

National File a obtenu une copie numérique du livre et a vérifié que l’allégation existe dans le texte.

La revendication telle qu’elle existe dans la copie du livre électronique Fichier national obtenu

La revendication se trouve dans le dernier chapitre du livre, qui s’intitule « Smashing The Patriarchy ».

Cette remarque a été écrite dans le contexte de la façon dont les anciennes structures de pouvoir autoritaires égyptiennes sont encore perçues au 21e siècle.

Il semble probable que National Geographic ait publié Cooney en raison de son statut d’universitaire. Elle est professeur d’égyptologie à l’UCLA.

Selon la description d’Amazon du livre, «Ses travaux universitaires se concentrent sur les préparations à la mort, la compétition sociale et les études de genre. Elle est apparue en tant qu’experte principale dans l’émission spéciale populaire Discovery Channel « Les secrets de la reine perdue d’Égypte » et a produit et écrit Discovery’s Out of Egypt. »

Le livre a été publié le 2 novembre 2021, lorsque les faits de l’affaire Rittenhouse – à savoir que les hommes qu’il a abattus en légitime défense n’étaient pas noirs – étaient établis depuis longtemps, mais des semaines avant que l’adolescent ne soit acquitté.

L’équipe juridique de Rittenhouse a pris note après qu’un utilisateur de Twitter a publié une image contenant l’extrait sur la plateforme.

Le compte Twitter de Free Kyle USA a demandé: « Quelqu’un sait quelle publication a permis d’imprimer cela? »

En réalité, Rittenhouse a abattu trois hommes, en blessant mortellement deux.

Joseph Rosenbaum, décédé, était un pédophile reconnu coupable qui avait violé des garçons âgés de 9 à 11 ans. Des documents judiciaires révèlent qu’il a été inculpé de 11 chefs de crimes sexuels contre de jeunes garçons.

Il avait été libéré d’un établissement psychiatrique et refoulé par sa famille plus tôt dans la journée.

Anthony Huber, décédé, a été abattu par Rittenhouse après avoir frappé l’adolescent à la tête avec une planche à roulettes. Huber avait déjà été arrêté pour « batterie, drogue et autres accusations » et avait été condamné pour conduite désordonnée à partir de 2018 en tant que récidiviste de violence domestique, ce qui est un délit.

Il aurait un jour tenu un couteau de boucher de 6 pouces de long sur le cou de son frère et menacé de « l’éviscérer comme un cochon », selon la plainte pénale.

Gaige Grosskreuts, qui a survécu, a reçu une balle dans le biceps par Rittenhouse après avoir levé une arme sur l’adolescent. Il l’a admis devant le tribunal, dévastant le récit de l’accusation.

Il a été accusé de conduite en état d’ébriété en 2021, mais les accusations ont été rejetées.

National File a contacté National Geographic et a alerté la publication de l’affirmation manifestement fausse. National File a demandé si National Geographic avait l’intention de rectifier la fausse déclaration.

National Geographic n’a pas immédiatement répondu lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait son auteur ou si son auteur avait publié une déclaration concernant la fausse affirmation.

