Buster Posey était presque partenaire d’Albert Pujols et Mike Trout

Le récemment retraité du baseball par la porte d’entrée du MLB, Buster poseyIl a failli faire carrière avec les Angels d’Anaheim.

Posey est connu pour avoir joué toute sa vie pour les Giants de San Francisco où il est devenu MVP, champion des World Series, All-Star et Golden Glove. Cependant, le receveur a été signé pour la première fois par les Angels d’Anaheim au 50e tour du repêchage de 2005.

Malheureusement, Buster Posey et sa famille ont décidé de ne pas signer avec les Angels et d’attendre quelques années de plus pour améliorer leurs conditions, trois ans plus tard en 2008, il était le cinquième choix du premier tour, choisi par les Giants de San Francisco.

Durante la década del 2010-2021 y de hecho todavia es la fecha que los Angelinos de Anaheim necesitan un receptor estable que sea bueno tanto a la defensiva como a la ofensiva, han intentado llenar vacíos con Martin Maldonado y Kurt Suzuki, lamentablemente cortan los vínculos avec eux.

Buster posey SH / Col Repêché par les Angels de Los Angeles d’Anaheim au 50e tour du repêchage amateur de la MLB de juin 2005 du Lee County HS (Leesburg, GA) et les Giants de San Francisco au 1er tour (5e) du repêchage amateur de la MLB de juin 2008 de l’État de Floride Université. pic.twitter.com/33GMzqIvXH – Scouting_MLB (@scouting_mlb) 21 novembre 2021