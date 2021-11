Buster Posey le dernier Géant 2010-2014, des champions des Giants de San Francisco des Séries mondiales de la Ligue majeure de baseball 2010, 2012 et 2014.

Au baseball, vous avez besoin d’un bon receveur pour remporter des championnats à tous les niveaux.

Cela est dit dans l’argot du baseball et Posey était le receveur de la ligne centrale (lanceur, receveur, deuxième base, arrêt-court et champ central) pour les Giants lors des championnats 2010, 2012 et 2014.

Le dernier géant 2010-2014

La retraite de Posey fait de lui le dernier San Francisco Giant de ces championnats 2010, 2012 et 2014.

2021

Posey a montré lors de la saison 2021 de la Major League qu’il devait continuer à jouer dans la MLB, il a conduit les Giants à sortir les Dodgers de Los Angeles de la National League West et a failli les emmener à la Championship Series, où il a frappé rigthfield comme s’il était un gaucher naturel.

Avec sa retraite et celle de Yadier Molina en 2022, nous avons le Vénézuélien Salvador Pérez

Pour recueillir le témoignage solo de Posey et Yadi, on verra s’ils seront ou non élus au Temple de la renommée à trois d’entre eux à l’époque.

Image et vidéo de MLB.com.