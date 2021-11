Buster Posey prend sa retraite et en dit quelques mots.

Le récepteur du Géants de San Francisco, Buster posey, le cœur de la franchise depuis une décennie, a annoncé sa retraite lors d’une conférence de presse jeudi.

San Francisco prévoyait d’exercer son option de club de 22 millions de dollars sur le contrat de Posey avant qu’il ne décide de prendre sa retraite, a rapporté Andrew Baggarly de ..

Posey part après ce qui a été sa meilleure saison depuis plusieurs années. Il a connu des difficultés offensives en 2019 et a choisi de quitter la campagne 2020 raccourcie par la pandémie, mais le joueur de 34 ans a remonté le temps cette année en atteignant 0,304 / 0,390 / 0,499 avec 18 circuits et 56 points produits en 113 matchs. . Le joueur de 34 ans a aidé à mener les Giants à un record de franchise de 107 victoires et sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2016.

Posey est resté insaisissable quant à son avenir après l’élimination de San Francisco des séries éliminatoires de 2021. Il a subi de nombreuses blessures ces dernières années, dont au moins deux commotions cérébrales, selon Baggarly.

« Je vais certainement prendre du temps avec ma femme, lui parler et être père à temps plein de quatre enfants pour la première fois depuis longtemps », a déclaré Posey après les Giants. perte de fin de saison sur le NLDS le 14 octobre, selon Alex Pavlovic de NBC Sports Bay Area. « Oui, allez-y doucement et regardez les choses progresser. »

San Francisco a sélectionné le produit de Florida State au cinquième rang lors du repêchage de 2008, atteignant les majors un an plus tard. Il a été nommé recrue de l’année de la Ligue nationale en 2010, la même saison où il a aidé les Giants à remporter leur premier titre des World Series depuis son déménagement à San Francisco en 1958. Au total, il a guidé les Giants vers cinq places en séries éliminatoires et trois championnats au cours de ce qui a été l’ère la plus réussie de la franchise depuis des décennies.

Il prend sa retraite avec une coupure en carrière de .302 / .372 / .460 avec 1 500 coups sûrs, 158 circuits et 729 points produits en 1 371 matchs de saison régulière. Posey a été sept fois All-Star et a remporté quatre Silver Slugger Awards (et est finaliste cette année), un gant d’or et le joueur le plus utile de la Ligue nationale 2012. Au cours de sa campagne MVP, il est devenu l’un des quatre receveurs à gagner. un titre au bâton.

Posey a accumulé 116 courses défensives sauvées tout au long de sa carrière et éliminé 33% des voleurs de base potentiels. Il a également attrapé trois matchs sans coup sûr, dont le match parfait de Matt Cain en 2012.

Posey también se sobrepuso a graves lesiones en la pierna y el tobillo sufridas en una colisión en el plato que le costó la mayor parte de la temporada 2011. Su lesión fue lo suficientemente grave como para inspirar un cambio de reglas que eliminó los choques en el plat; Elle est maintenant connue familièrement sous le nom de « règle de Posey ».