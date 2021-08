Bustos et Stuani mènent une ligne ascendante Gérone

Alors que la première de la Ligue contre Amorebieta se rapproche de plus en plus, le nouveau Gérone par Michel continue de faire des pas en avant et hier, il a envoyé un nouveau test de pré-saison et l’a fait avec un victoire aussi sérieuse que convaincante à Palamos.

A surpassé un Costa Brava en pleine construction. La fête a mûri au premier acte, bourré d’arrivées mais sans but. Il l’a rivé après la pause. Les Centres de contrôle à distance Mojica ils étaient de l’or pour Nahuel Bustos et Cristhian Stuani, Quoi ils ont marqué les deux buts du match à seulement dix minutes d’intervalle.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Juncà a fait ses débuts, qui a joué les 45 prochaines minutes tandis que Darío Sarmiento, un autre des recrues de cet été, ne s’est pas encore habillé court.