Bustos revient pour “montrer que je peux donner beaucoup plus”

02/08/2021 à 19:29 CEST

Carles Rosell

Les attentes élevées avec lesquelles Nahuel Bustos a atterri il y a un an à Gérone Ils ne se sont pas traduits par les chiffres auxquels tout le monde s’attendait. Il n’était pas satisfait non plus et C’est pourquoi, sans brèche dans le Manchester City de Pep Guardiola, il a choisi Montilivi comme nouvelle destination en prêt pour la deuxième saison consécutive. Il a été créé dimanche à Palamós, laissant de bons sentiments. Et avec un objectif inclus. “C’est différent de partir du bon pied et d’avoir de bonnes sensations dès le départ”, a déclaré l’attaquant.

Hier, il a de nouveau été présenté comme un joueur de Gérone et, en plus de préciser que l’objectif est la “promotion” en première division, il a déclaré que “Il est évident que cette dernière année n’a pas été celle souhaitée, j’ai donc décidé de revenir pour montrer de quoi je suis capable et que je peux donner beaucoup plus“.

Le footballeur argentin, qui se sent “chez lui” en rojiblanco dans un club qu’il connaît déjà parfaitement, a également applaudi la continuité de Cristhian Stuani en attaque. “Il est notre guide et pour les plus jeunes, comme c’est mon cas, ce sera formidable pour nous de continuer à apprendre beaucoup de choses”, a-t-il commenté.