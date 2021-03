But anthologique de Rabona par Erik Lamela dans le derby de Londres pour postuler à Puskas

La première ligue a été témoin ce dimanche de l’un des objectifs qui sont sûrement nominés pour le prix Puskas pour le meilleur de l’année lors du prochain gala de remise des prix de la FIFA. Rien de plus et rien de moins que dans le derby du nord de Londres entre Tottenham Oui Arsenal, Erik Lamela il a osé exécuter une manœuvre impossible pour faire avancer la sienne.

L’Argentin n’a pas hésité à tirer depuis rabona la touche subtile de son coéquipier Lucas Moura, passant la jambe gauche derrière la droite pour faufiler le ballon, bas, entre les défenseurs et ajusté au stick droit du but, impossible d’arrêter malgré l’étirement du but «tireur» Bernd Leno.

La réaction des pairs le but inscrit par Lamela définissait parfaitement la taille du but qu’il venait de marquer, notamment contre le plus grand rival de l’entité. Surtout celui de l’arrière droit espagnol Sergio Reguilón, qui a mis ses mains sur sa tête avec incrédulité.

Étonnamment, celui-ci n’est pas c’est la première fois que l’attaquant de Tottenham signe un but dans cette catégorie depuis lors de la saison 2014-2015 a également marqué un peu de rabona contre Asteras Tripoli en Ligue Europa.