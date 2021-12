But BTC Funds est le premier à payer un rendement mensuel | Invezz

Purpose Investments, un gestionnaire de fonds basé à Toronto, a dévoilé trois nouveaux fonds à la Bourse de Toronto le mardi 30 novembre. Ce sont les premiers actifs cryptographiques négociés sur les marchés boursiers qui rapporteront un rendement mensuel, a rapporté CBC Canada. Purpose a également lancé le premier ETF Bitcoin (BTC / USD) au monde plus tôt cette année.

Cibler un plus large éventail d’investisseurs

Les nouveaux fonds ciblent les investisseurs intéressés à s’exposer aux crypto-monnaies de manière plus conventionnelle. Les ETF sont négociés en bourse, ce qui facilite le commerce pour les gens ordinaires. Actuellement, le fonds Bitcoin le plus négocié de Purpose compte plus de 24 000 BTC, une valeur assez élevée aux taux actuels – 2,5 milliards de dollars US selon le PDG de Purpose, Som Seif.

Forte demande de crypto malgré les inconvénients

L’exploitation minière de Bitcoin suscite de vives critiques pour son énorme empreinte environnementale. De plus, la sécurité des crypto-monnaies en fait un moyen facile de déplacer et de blanchir de l’argent. Malgré ces inconvénients apparents, les investisseurs continuent d’injecter de l’argent sur le marché, c’est pourquoi Purpose essaie de compenser la volatilité tout en les servant en même temps.

Comment fonctionnent les dividendes

Purpose appliquera une stratégie d’appels couverts pour générer un revenu basé sur les avoirs du fonds et le distribuera aux détenteurs sur une base mensuelle. C’est la première fois qu’une institution utilisera cette stratégie avec des crypto-monnaies. Les investisseurs réaliseront des bénéfices même lorsque les prix de la cryptographie baissent.

Le paiement mensuel variera contrairement à un dividende sur une action, qui tend à payer un montant constant et prévisible sur une base régulière. Seif promet :

Nous prévoyons que cela produira un rendement assez élevé, au nord de huit pour cent, c’est certain. Mais nous pensons que cela rapportera une performance à deux chiffres au fil du temps.

Le risque demeure, la valeur du fonds est liée aux crypto-monnaies

Il n’y a aucune garantie d’un bon rendement dans le temps car le prix des unités des fonds sera indexé sur celui du Bitcoin ou de l’Ethereum (ETH/USD). S’il y a une chance d’atteindre les rendements promis, les paiements sont comparés aux rendements que les actions versant des dividendes peuvent produire assez favorablement, les dépassant de loin.

