But de Domingos Duarte, le deuxième plus rapide de la Liga au Camp Nou

in

21/09/2021 à 11h06 CEST

Le défenseur central de Grenade, Domingos Duarte, a marqué le seul but de Grenade contre Barcelone après 1:28 minutes de jeu., le deuxième plus rapide au Camp Nou dans l’histoire de la Liga. Seul l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid, Fernando Torres, l’a fait plus tôt dans la saison 2004/05 : il a donné l’avantage aux rojiblancos après 37 secondes de jeu..

Les Portugais, qui est devenu le héros de la nuit pour les Nasrides, a profité d’un déséquilibre défensif dans l’équipe de Ronald Koeman pour mettre l’équipe de Robert Moreno en tête dans les premières étapes de l’accident. Les azulgranas n’ont pas pu égaler l’électronique jusqu’à la section finale de la main de Ronald Araujo et Grenade a sauvé un point de sa visite au Camp Nou.

1’28 “” – Domingos Duarte a marqué le premier but contre le @FCBarcelona_es au Camp Nou en Liga depuis celui de Fernando Torres avec l’Atlético de Madrid en février 2005 (00:37). Lève-tôt. pic.twitter.com/iKBkq4gPkR – OptaJose (@OptaJose) 20 septembre 2021

Les Andalous ont pris la mesure du FC Barcelone lors des deux dernières saisons : ils ajoutent trois matchs consécutifs sans défaite avec deux nuls (un en Liga et un autre en Copa del Rey) et une victoire. En outre, Lors des cinq dernières confrontations directes en Liga, il a marqué un total de sept points : deux victoires, un nul et deux défaites..

Invaincu en Liga avec de mauvais sentiments

Les Catalans sont en septième position de la Liga avec un total de huit points, un jour de moins et invaincus avec deux victoires et deux nuls au début de la saison 2021/22. Les sensations, cependant, ne sont pas positives : l’équipe est tombée à plat (0-3) contre le Bayern en Ligue des champions et le jeu de l’équipe a montré beaucoup de gris.

L’équipe a enregistré le deuxième plus grand nombre au centre de la zone (54) depuis la saison 2005/06 et la tendance de l’équipe est loin des débuts du football du Barça. Ronald Koeman a opté pour Luuk De Jong, Gerard Piqué et Ronald Araujo en phase offensive pour tenter d’abattre le mur de Grenade de Robert Moreno.