But de Morata contre l’Italie, parmi les dix premiers du Championnat d’Europe

Le but d’Álvaro Morata contre l’Italie en demi-finale de l’Eurocup est l’un des dix meilleurs buts du tournoi. Désormais, les internautes peuvent voter parmi les candidats pour sélectionner le plus beau but atteint lors du concours de sélection qui vient de se terminer.

Un comité d’experts a choisi les dix meilleures cibles de l’Eurocup. Dans l’ordre chronologique ce sont ceux de l’Ukrainien Yarmolenko aux Pays-Bas et en République tchèque Schick contre l’Ecosse le premier jour. A partir du second, les objectifs de Cristiano Ronaldo contre la Hongrie et Kévin de Bruyne au Danemark-Belgique.

Ils sont également dans le groupe d’objectifs choisi celui de Luka Modric en Croatie-Ecosse, ainsi que l’un des huitièmes, celui de Paul Pogba dans le triptyque France-Suisse.

Déjà en quarts de finale, le formidable but de Lorenzo Insigne contre la Belgique, tandis que jusqu’à trois buts ont été marqués en demi-finale. Les deux d’Espagne-Italie ont été choisis, celui de Chiesa pour l’azzurra et le susdit de Morata pour ‘La Roja’.

Et enfin, vous pouvez voter pour le but danois Damsgaard dans l’autre demi-finale contre l’Angleterre.

Les observateurs techniques de l’UEFA ont été chargés de sélectionner ces dix buts. Il s’agit de Packie Bonner, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Cosmin Contra, Corinne Diacre, Jean-François Domergue, Dušan Fitzel, Steffen Freund, Frans Hoek, Aitor Karanka, Robæ Keane, Ginés Meléndez, David Moyes, Mixu Paatelainen, Peter Rudbk et Willi Ruttensteiner