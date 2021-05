But propre: bien que Madras HC aurait dû éviter ses remarques caustiques sur l’ICE, cette dernière ne s’est pas fait honneur en cherchant un bâillon médiatique

En fait, le contexte dans lequel le HC de Madras a fait les observations montre assez mal l’ICE.

En ces temps de profonde polarisation politique de l’électorat, les institutions constitutionnelles et démocratiques et la confiance minutieusement inculquée du public en ces dernières doivent être protégées. La Commission électorale de l’Inde est l’une de ces institutions. Ainsi, peu importe à quel point il a été perçu comme partisan et à quel point il semble absurdement avoir exécuté son mandat au milieu de la flambée de Covid-19 dans le pays – il n’a annulé les rassemblements électoraux pour les élections d’État que le 22 avril, bien que le Congrès de Trinamool et le Le Congrès l’avait exhorté à mettre fin à la campagne ou au moins à reporter les phases restantes du scrutin – les observations orales caustiques de la Haute Cour de Madras auraient pu être évitées, conscientes de l’effet sur l’image de l’institution. Se plaindre de la raison pour laquelle les responsables électoraux ne devraient pas être inculpés de «meurtriers» compte tenu de la situation Covid ternit non seulement les responsables individuels, mais aussi l’institution. Cependant, l’ECI a porté un coup encore plus préjudiciable à sa propre image en demandant un bâillon dans les médias. Premièrement, il a contacté le HC de Madras pour demander aux médias de limiter ses reportages aux observations enregistrées du tribunal et non aux observations orales. Ensuite, il a déplacé la Cour suprême après que le HC n’ait pas entendu son plaidoyer. Demander de museler une voix critique pour le débat démocratique était indigne d’une institution chargée de réglementer les élections.

En fait, le contexte dans lequel le HC de Madras a fait les observations montre assez mal l’ICE. Selon l’économiste en chef de Care Ratings, Madan Sabnavis, l’augmentation du nombre de cas au Bengale occidental par rapport au mois d’avril a accru sa part dans les cas globaux du pays de 2,4 points par rapport à celle de mars – et celle de l’Uttar Pradesh, où les élections au panchayat se sont terminées à la fin du mois dernier, a augmenté de 7,9. ppts. Non seulement la CE a résisté aux appels visant à raccourcir la durée des scrutins en matraquant les dernières phases, mais elle n’a guère agi pour faire appliquer le protocole Covid lors des rassemblements électoraux. Il ne les a interdits qu’après que le Premier ministre a annulé ses rassemblements au Bengale occidental, à la suite de vives critiques des rassemblements enfreignant le comportement approprié de Covid.

L’absence d’unanimité au sein de la commission sur la demande de restrictions sur les médias offre à la CE un économiseur de visage; il semble avoir au moins pesé l’effet de son action contentieuse avant d’aller de l’avant. Il a maintenant déclaré qu’il “était unanime que devant la Cour suprême Hon’ble, il ne devrait pas y avoir de prière pour une restriction sur les reportages dans les médias.” Que cette rétractation vole ou non, elle doit garder à l’esprit que la confiance dans les institutions doit être activement soutenue; ses hauts fonctionnaires ne peuvent pas toujours s’attendre à ce que l’héritage lui vienne en aide.

