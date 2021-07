Butcher Babies interprétera l’intégralité de l’album ‘Goliath’ lors de la tournée américaine de l’automne 2021

BÉBÉS BOUCHER sont ravis de reprendre la route cet automne car ils ont annoncé une tournée en tête d’affiche, “Les bébés bouchers contre Goliath”, qui mettra en vedette le groupe à indice d’octane élevé interprétant leur premier album acclamé par la critique, “Goliath” – sorti en 2013 via Century Media Records – dans son intégralité avec des singles à succès récents et du nouveau matériel. La tournée s’étendra du 28 août au 8 octobre et verra le groupe dirigé par des femmes s’arrêter dans plusieurs des plus grands festivals de rock américains, notamment Rocklahoma, Plus fort que la vie, Réplique et plus. Femmes de devant Heidi Berger et Carla Harvey continuera de présenter d’autres femmes de premier plan en obtenant le soutien d’acteurs féminins PLUIE INFECTÉE et COEUR COUVERT. KALÉIDO apparaîtra également à certaines dates. Les billets seront mis en vente ce vendredi 16 juillet à 10h00 (heure locale) sur www.butcherbabies.com. Les dates peuvent être trouvées dans l’admat illustré ci-dessous.

“Revenir dans le royaume de la musique live est déjà la chose qui me passionne le plus dans la vie”, s’exclame Berger. “Ajout de la lecture de notre premier album ‘Goliath’ tous les soirs en plus de cela en fait l’une de nos tournées les plus explosives à ce jour. Je suis particulièrement heureux d’amener nos amis PLUIE INFECTÉE et COEUR COUVERT le long de la balade. Ce sera sans aucun doute une tournée à ne pas manquer avec certaines des femmes les plus féroces du metal !”

“Après presque un an et demi d’étapes sombres, nous sommes ravis de reprendre la route”, partage Harvey. « J’ai hâte de vivre à nouveau ce premier moment électrique devant une foule en direct, célébrant le retour de la musique ensemble ! Je m’attends à beaucoup de larmes de joie dans le mosh pit sur cette course. Pour rendre le retour encore plus doux, nous en apportons quelques-uns. de nos femmes préférées dans le métal. Il s’agit de notre premier voyage organisé avec des femmes aux États-Unis, une démonstration du pouvoir des filles à son meilleur !”

“Nous avons hâte de libérer ‘Goliath’ sur scène », dit le guitariste Henri Flury. “Méfiez-vous les enfants… nous avons hiberné. Sur une échelle de 1 aux visages fondus, préparez-vous à recevoir un 11.”

Depuis plus d’une décennie, BÉBÉS BOUCHER ont écrasé les scènes du monde entier avec leurs performances live vicieuses et leur énergie explosive. Leur présence sur scène est un spectacle hypnotique qui laisse le public avide d’en savoir plus car ils ont participé à des tournées parmi des artistes comme MEGADETH, ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS, DANZIG, À CE MOMENT, HOLLYWOOD MORT-VIVANTS, BERCEAU DE LA CROISSANCE, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE et beaucoup plus.

Originaire de la Cité des Anges, BÉBÉS BOUCHER aidé à la renaissance jubilatoire de la scène métal sur l’emblématique Sunset Strip de Los Angeles, décrochant un contrat d’enregistrement avec le groupe Century Media Records. Le groupe a sorti deux EPS et trois albums à ce jour, avec leur dernier LP 2017, “Lilith”, débutant à la première place le iTunes Graphique en métal et #7 sur iTunes Tableau des roches. Le groupe a lancé 2021 en publiant indépendamment une poignée de singles nouvellement énergisés produits et co-écrits par Matt Bon (DU PREMIER AU DERNIER), y compris la piste la plus récente “Dernière danse” en avril. Avec des singles déjà sortis “Yorktown”, “Coucher avec l’ennemi” et “Fond d’une bouteille”, tous seront présentés sur leur prochain EP auto-produit. Restez à l’écoute pour plus de détails dans les prochains mois.

Des dates de tournée:

28 août – Pipestem, WV @ Metal In The Mountains*



29 août – Jacksonville, Caroline du Nord @ Hooligans Music Hall



30 août – Charlotte, Caroline du Nord @ Théâtre de quartier



31 août – Atlanta, GA @ The Masquerade



01 septembre – La Nouvelle-Orléans, LA @ Southport Hall



03 sept. – Sauget, Illinois @ Pop’s



04 septembre – Pryor, OK @ Rocklahoma*



05 septembre – Lincoln, NE @ Bourbon Theatre



06 septembre – Colorado Springs, CO @ The Black Sheep



Sept. 07 – Denver, CO @ The Oriental Theatre



09 septembre – Chippewa Falls, WI @ Every Buddy’s Bar ^ +



10 septembre – Ashwaubenon, WI @ EPIC Event Center ^ +



11 septembre – Chicago, IL @ Reggie’s Rock Club



12 septembre – Flint, MI @ The Machine Shop ^ +



14 septembre – Lakewood, OH @ Winchester Music Tavern



15 septembre – Warrendale, Pennsylvanie @ Jergels



17 septembre – Buffalo, NY @ Buffalo Iron Works



18 septembre – Cambridge, MA @ Moyen-Orient en bas



19 septembre – New York, NY @ Gramercy Theatre



20 septembre – Poughkeepsie, NY @ The Chance Theatre



21 septembre – Harrisburg, Pennsylvanie @ HMAC



23 septembre – Virginia Beach, Virginie @ Scandals Live !



25 septembre – Louisville, KY @ Louder Than Life*



28 septembre – Dallas, Texas @ Trees



29 septembre – Houston, Texas @ Scout Bar



30 septembre – San Antonio, Texas @ Paper Tiger



01 octobre – Austin, Texas @ Empire Control Room



02 octobre – Lubbock, Texas @ Backroom de Jake



04 octobre – El Paso, Texas @ Rockhouse Bar & Grill



05 octobre – Tucson, AZ @ 191 Toole



06 octobre – Phoenix, AZ @ Rebel Lounge



07 octobre – Los Angeles, Californie @ 1720



08 octobre – Sacramento, Californie @ Aftershock*

* Festival



^ Non COEUR COUVERT



+ Avec KALÉIDO