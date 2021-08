Butcher Babies rend hommage au personnage de Dc Comics Lobo sur le nouveau single “It’s Killin’ Time, Baby!”

BÉBÉS BOUCHER ont sorti un nouveau single, “C’est l’heure de tuer, bébé”, avec le chanteur invité Craig Mabbitt (ÉCHAPPER AU DESTIN).

“Du début à la fin, « Tuer le temps » est un fondant visage implacable infusé de rainures qui est garanti pour vous donner un coup de fouet “, dit BÉBÉS BOUCHER guitariste Henri Flury. Le single, sorti aujourd’hui, a été inspiré par le DC Comics personnage Lobo, un chasseur de primes de métaux lourds. Il a été enregistré par Matt Bon (DU PREMIER AU DERNIER) et figurera sur BÉBÉS BOUCHER‘ EP à venir sorti indépendamment aux côtés de singles récemment sortis “Dernière danse”, “Yorktown”, “Coucher avec l’ennemi” et “Fond d’une bouteille” (présentant Andy James).

“Je ne peux pas penser à une meilleure chanson à sortir la veille de notre première tournée en plus de deux ans”, s’exclame-t-il. BÉBÉS BOUCHER co-chanteur Carla Harvey. “C’est le temps de tuer, bébé… à plus d’un titre !! En tant qu’aficionado de la bande dessinée depuis toujours, c’était tellement amusant d’écrire une chanson basée sur l’un de mes personnages préférés, le cowboy de l’espace chasseur de primes lui-même, Lobo. Lorsque Heidi [Shepherd, co-vocalist] et j’écrivais les paroles que nous pensions, sommes-nous vraiment en train d’écrire une chanson sur un Bastitch on a Spaz Frag ? Enfer oui, parce que tout comme Lobo, nous aimons passer un bon moment. C’était aussi une nouvelle expérience cool pour nous d’ajouter un autre chanteur au mix pour celui-ci ! Craig MabbittLes cris de ajoutent un autre niveau à ce banger… profitez-en ! »

« HOLY FRAGG, SPACE HOG ! » crie Berger. “Nous sommes ravis de vous apporter notre dernier banger, « C’est l’heure de tuer, bébé ! » inspiré par l’homme principal lui-même, Lobo! Ce chasseur de primes, motard a le don de voler même les cœurs les plus noirs. Entre les jambes brisées et les cœurs brisés, Lobo incarne l’attitude heavy metal dont nous avons tous besoin en 2021 !

“Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir notre copain, le très talentueux Craig Mabbitt de ÉCHAPPER AU DESTIN et LAPINS MORTS, rejoignez-nous dans ce jam ! Notre incroyable producteur, Matt Bon, a donné vie à ce rêve sur le thème de la bande dessinée et nous NE POUVONS PAS attendre que vous l’entendiez puis le balancer EN DIRECT dans la fosse !!”

Mabbitt a commenté : « Merci au BÉBÉS BOUCHER pour m’avoir inclus dans ce morceau génial, et pour m’avoir fait découvrir Lobo!!!”

BÉBÉS BOUCHER entreprendront leur première tournée depuis la pandémie avec une course en tête d’affiche à partir de demain, samedi 28 août en Virginie-Occidentale à Métal dans les montagnes festival et qui dure jusqu’au 8 octobre, y compris les arrêts à Rocklahoma, Plus fort que la vie et Réplique Festival. Les “Les bébés bouchers contre Goliath” La tournée verra le groupe interpréter son premier album de 2013 “Goliath” (Siècle des médias) dans son intégralité avec les favoris des fans et de la nouvelle musique inédite. La programmation entièrement féminine comprendra le soutien de PLUIE INFECTÉE et COEUR COUVERT, avec KALÉIDO apparaissant également à certaines dates.

Depuis plus d’une décennie, BÉBÉS BOUCHER ont écrasé les scènes du monde entier avec leurs performances live vicieuses et leur énergie explosive. Leur présence sur scène est un spectacle hypnotique qui laisse le public avide d’en savoir plus alors qu’ils ont participé à des tournées parmi des artistes comme MEGADETH, ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS, DANZIG, À CE MOMENT, HOLLYWOOD MORT-VIVANTS, BERCEAU DE LA CROISSANCE, SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE et beaucoup plus.

Originaire de la Cité des Anges, BÉBÉS BOUCHER ont sorti deux EPs et trois albums à ce jour, avec leur dernier LP 2017, “Lilith”, débutant à la première place le iTunes Graphique en métal et #7 sur iTunes Tableau des roches.



