Butcher Babies sort une autre nouvelle chanson, «  Last Dance  »

BÉBÉS BOUCHER ont sorti leur dernier single, « Dernière danse ». La chanson a été produite et co-écrite par Matt bon (DU PREMIER AU DERNIER). C’est le quatrième avant-goût du prochain EP du groupe, provisoirement attendu plus tard cette année. BÉBÉS BOUCHER précédemment publié les pistes « Fond d’une bouteille », « Coucher avec l’ennemi » et «Yorktown», qui devraient tous apparaître également sur le PE.

« Dernière danse » montre les prouesses vocales propres des frontwomen Carla Harvey et Heidi Shepherd tout en conservant la lourdeur musicale pour laquelle le groupe est connu. C’est une déclaration puissante sur les amitiés et le soutien. À l’époque du COVID-19, c’est particulièrement poignant: « Tu n’es pas dans mon hémisphère / Alors j’attendrai une autre année / J’aimerais que tu me vois maintenant / À travers tous les hauts et les bas / Je sais que je vais mieux à cause de toi ».

« En écrivant ‘Dernière danse’, J’ai été ramené à un souvenir à l’université où quelques-uns de mes amis et moi avions l’habitude de conduire dans le canyon du sud de l’Utah, de nous allonger sur le capot de nos voitures et de regarder les étoiles », explique Berger. «Nous discutions des différents chemins que nous voulions emprunter dans la vie. En tant que jeunes adultes, nous rêvions de l’avenir. Je n’ai pas vu la plupart de ces amis depuis plus d’une décennie, et je me demande souvent si ces nuits à rêver sous les étoiles jamais traverser leurs esprits. Je repense ce souvenir avec tendresse alors que ces amis me soutenaient tellement [anything] et tout ce à quoi chacun se consacre. Ils ont été parmi les premiers à me soutenir dans les espoirs et les rêves de musique. Cette chanson, pour moi, consistait à recréer ce moment toutes ces années plus tard. Ceci est une ode à vous; John, Mikey et Kim. «

Harvey a déclaré au Metal Circus espagnol que le groupe faisait sa musique de manière indépendante après s’être séparé d’un label de longue date Century Media Il y a quelques années. « Nous naviguons dans un nouveau monde où nous n’avons pas d’étiquette, mais nous avons une distribution via Explosion de sang, ce qui est génial; ils ont été vraiment formidables pour nous », a-t-elle déclaré BLABBERMOUTH.NET).

«Ce n’est pas qu’il n’y a pas d’étiquettes pour nous – il pourrait y en avoir une parfaite, et nous ne l’avons tout simplement pas encore trouvée – mais pour le moment, nous nous sommes demandé pourquoi ne pas essayer quelque chose d’un peu différent.

« Nous vivons en quelque sorte à une époque où il n’est pas nécessaire d’avoir un label. J’ai l’impression que si vous avez un excellent manager, un excellent avocat, un excellent agent, c’est une sorte d’équipe formidable pour vous aider à faire avancer votre carrière. . Donc, si vous êtes en mesure de payer vos propres enregistrements et de faire fonctionner ce genre de choses, et que vous avez une forte base de fans, pourquoi ne pas l’essayer comme ça? » elle a expliqué.

«Toute l’industrie de la musique a tellement changé au cours des cinq dernières années. Depuis que nous sommes un groupe, cela a énormément changé au cours de la dernière décennie. C’est donc un nouveau genre de chose que nous essayons, et si un beaucoup de choses arrivent, nous serons heureux de l’accepter. Mais en attendant, nous aimons faire les choses par nous-mêmes. «

Ajoutée Berger: « Cela a été intéressant, parce que beaucoup de nos amis dans l’industrie ont en quelque sorte pris la voie que nous avons décidé de le faire aussi, qui était de quitter le label et d’essayer des trucs par nous-mêmes, et cela a été presque un peu plus réussi.

« Je pense que plus tard, si le bon accord arrive, bien sûr, mais ce n’est pas quelque chose que nous avons décidé de faire, c’est de re-signer », a-t-elle poursuivi. « Nous avions des offres, mais cela n’avait pas de sens pour nous. Nous voulions vraiment le faire nous-mêmes. Nous avons été signés à peu près toute notre carrière, donc c’était une expérience vraiment amusante et agréable à faire. cela par nous-mêmes, et cela a été très payant – c’est vraiment le cas.

« Mais, comme je l’ai dit, si le bon accord arrive plus tard, nous verrons. Je ne sais pas. Nous allons bien comme nous sommes. »

BÉBÉS BOUCHER‘dernier album, 2017 «Lilith», a été produit par Steve Evetts (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER, SEPULTURA, SUICIDE SILENCE) et marqué BÉBÉS BOUCHER‘enregistrement des débuts avec le batteur Chase Brickenden, qui a remplacé Chris Warner en 2016.

En juillet 2019, depuis longtemps BÉBÉS BOUCHER bassiste Jason Klein a annoncé son départ du groupe. Il a depuis été remplacé par Ricky Bonazza.