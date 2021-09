Buterin d’Ethereum veut que ces conditions soient remplies pour une coopération « potentielle » ETH-DOGE Crypto new media

Dogecoin, le jeton mème le plus populaire du marché de la cryptographie, semble avoir trouvé un nouvel adepte ces derniers temps – Vitalik Buterin d’Ethereum. Pour sa part, cependant, ce n’est pas un intérêt qui a surgi soudainement sur le dos du battage médiatique associé à DOGE. En fait, en 2016, Buterin avait investi 25 000 $ dans DOGE. Il a réalisé plus de 4 millions de dollars de bénéfices dans les années à venir grâce aux tweets d’Elon Musk.

Avance rapide jusqu’à nos jours et le directeur général d’Ethereum a cette suggestion pour une collaboration potentielle «ETH et DOGE». Cependant, il a quelques conditions ou plutôt, des exigences.

Zhu Su, milliardaire et PDG de Three Arrows Capital, lors d’une session AMA sur Twitter, a posé la même question à l’exécutif. Selon le co-fondateur d’Ethereum,

« Personnellement, j’espère que DOGE pourra bientôt passer au PoS, peut-être en utilisant le code Ethereum. J’espère également qu’ils n’annuleront pas l’émission annuelle de PoW de 5 milliards de dollars par an, mais qu’ils la placeront plutôt dans une sorte de DAO qui finance les biens publics mondiaux. »

Il ajouta,

“Irait bien avec l’éthique saine et non gourmande de dogecoin.”

Ce sont des commentaires assez intéressants à faire car ils suggèrent que Buterin regarde Dogecoin avec un œil assez sérieux. Pour une crypto-monnaie qui a été ridiculisée comme une blague et un mème, c’est essentiel. Maintenant plus que jamais, d’autant plus que Elon Musk et bien d’autres membres de la communauté DOGE prennent au sérieux le front du développement.

Il convient de noter, cependant, qu’il y a une bonne raison à ces commentaires. Le co-fondateur d’Ethereum a récemment rejoint la Fondation Dogecoin en tant que « conseiller blockchain et crypto ». Son expérience et son exposition devraient aider le crypto-meme populaire à se transformer en un meilleur altcoin. En fait, la même chose a été soulignée par Dmitry Buterin dans un tweet peu de temps après.

Lors d’un récent podcast, Buterin a également mis en lumière les obstacles techniques qui ont empêché DOGE de devenir l’un des principaux cryptos au monde. « Le défi réside dans les limites de l’évolutivité et les compromis avec la centralisation », a-t-il déclaré.