Buterin et Balaji Srinivasan font un don au fonds de secours COVID-19 de l’Inde

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin et Balaji Srinivasan, ancien directeur technique de Coinbase et partenaire du conseil d’administration d’Andreessen Horowitz, ont contribué au fonds de secours COVID-19 de l’Inde après qu’une deuxième vague de pandémie a frappé le pays. Sandeep Nailwal, un fondateur indien de la technologie derrière le réseau Polygon a créé le fonds en demandant à la communauté mondiale de la cryptographie d’aider l’Inde.

Fournit une adresse Gnosis Safe multi-signature permettant à quiconque de faire sa contribution en jetons ERC-20 ou ETH. Nailwal a ensuite exhorté les partisans à le contacter s’ils avaient besoin de plus d’informations ou d’aide, en particulier dans les cas de dépôts réglementaires.

Voici l’adresse @gnosisSafe Multisig pour faire un don en ETH / ERC20 à cette adresse. 0x68A99f89E475a078645f4BAC491360aFe255Dff1 “Si vous le souhaitez”, veuillez remplir ce formulaire afin que nous puissions vous contacter pour plus d’aide et spécialement si nécessaire pour les dépôts réglementaires.https: //t.co/ZzDrBZYC7p 2 / n – Sandeep – Polygon (précédent réseau Matic) (@sandeepnailwal) 24 avril 2021

À la suite du flux de tweets de Nailwal, Srinivasan a fait don de 36 010 £ d’ETH et a demandé à d’autres acteurs de premier plan du secteur de faire de même. En réponse, Buterin a transféré 100 ETH et 100 MKR à la direction. Son don valait plus de 432 100 £.

Combattre le COVID-19 à la manière de la crypto-monnaie

Après la généreuse contribution de Buterin, Srinivasan a promis qu’il contribuerait jusqu’à 71 980 $ de plus par lots de 36 livres pour chaque retweet de son appel pour que les gens s’unissent et soutiennent l’Inde. Remerciant Srinivasan pour ses efforts inlassables dans cette campagne, Nailwal a déclaré qu’il essayait d’étendre la portée du fonds pour inclure d’autres crypto-monnaies. Il a ensuite fourni des adresses supplémentaires aux passionnés de cryptographie pour qu’ils contribuent via Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE) et Tron (TRX).

Avec les efforts de @balajis, nous essayons d’augmenter la portée de ce fonds Adresse Eth à donner: 0x68A99f89E475a078645f4BAC491360aFe255Dff1 BTC:

bc1q220k2449fau0pxu9hfn28q3w4k99ep9hwsa5fa DOGE:

D6fWVp613N3dyLM6Zoghj3dZaEjbGZ8gpX Tron:

TSZMcrQzMLdKrgiMPoe2uQMHLeEpkf2j8E – Sandeep – Polygon (précédent réseau Matic) (@sandeepnailwal) 25 avril 2021

Cependant, dans la guerre bien orchestrée de Nailwal contre le COVID-19 se trouve un point de douleur important. Le gouvernement indien prévoit d’introduire des réglementations qui interdiront les crypto-monnaies privées. En tant que tel, il est difficile de savoir si le gouvernement acceptera les contributions ou non, malgré les événements sur le terrain.

L’Inde a enregistré hier 349 691 nouveaux cas de COVID-19. Il s’agirait du plus grand nombre de nouveaux cas qu’un seul pays ait enregistré à ce jour. Le pays a également enregistré 2 767 décès hier, également le plus élevé qu’un pays ait enregistré depuis le début de la pandémie.