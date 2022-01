Butlins : un homme contraint d’écourter ses vacances après un long week-end « absolument horrible » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Chris Whitworth a réservé un long week-end avec son partenaire à Butlins à Skegness – mais quand ils sont arrivés au chalet, il y avait des taches sur le lit et une « odeur sale ». Le couple avait prévu de profiter du Ministry of Sound Live Weekend en novembre.

M. Whitworth a décrit le logement comme étant « absolument horrible » et a ajouté qu’il est arrivé avec son partenaire pour ne trouver « aucun sceau sur la porte ».

Il a poursuivi en affirmant: « Nous sommes entrés et vous pouvez dire tout de suite que ce n’est pas propre. Vous pouvez simplement le dire. »

Parlant plus loin du chalet: « Ça ne sentait pas le propre, la moquette était abandonnée, la moquette de la chambre était – si vous marchiez pieds nus – elle était collante et sale. »

Il a ajouté: « La housse de couette avait des taches dessus, c’était tout simplement mauvais. J’ai juste pensé que d’accord, ce n’était pas déjà beau. »

Discutant de la salle de bain, M. Whitworth a déclaré: « Je suis allé à la salle de bain et il y avait littéralement une serviette pour deux personnes – quelles en sont les raisons, je ne sais pas.

Il a déclaré: « La douche était moisie – elle n’avait clairement pas été nettoyée. »

Parlant du manque de disponibilité du personnel de nettoyage, il a déclaré: « Vous avez essayé de trouver des gens mais vous n’avez trouvé personne. »

Le client déçu de Chilwell dans le Nottinghamshire – et son partenaire ont dépensé 360 £ pour la mini-pause du Butlin.

LIRE LA SUITE:

Vacances en Espagne : les règles du passeport Covid sur la Costa del Sol

Le couple a reçu 50 £ en guise de geste de bonne volonté et a ensuite proposé un surclassement sur une future réservation, mais M. Whitworth a déclaré avoir refusé l’offre.

Il a ajouté: « C’était tellement grave que je ne suis même pas allé dans d’autres parties de l’endroit. J’étais tellement terrifié par ce que j’avais vu jusqu’à présent. »

Les responsables de Butlin’s ont déclaré qu’ils n’avaient reçu de plainte de M. Whitworth qu’après son séjour.

Ils ont été en contact avec M. Whitworth pour discuter des problèmes qui ont été soulevés.

Un porte-parole de Butlin a déclaré: « Nous sommes désolés d’apprendre la récente pause de M. Whitworth. Notre équipe sur le complexe n’a pas été en mesure de nous soutenir car nous n’avons été informés qu’une fois qu’il est rentré de sa pause. »

Le porte-parole a ajouté: « Nous conseillons à tous les clients de parler aux services clients s’ils ont des problèmes. De cette façon, notre équipe de villégiature peut chercher à résoudre tout problème sur-le-champ.

« La sécurité et le bien-être de nos clients et de notre équipe restent notre plus grande priorité et nous tenons à rassurer les clients que nous avons mis en place des politiques de nettoyage et d’hygiène strictes.

« Nous avons été en contact avec M. Whitworth pour discuter des problèmes soulevés et avons offert un geste de bonne volonté. »

A NE PAS MANQUER :

Une femme et un bébé d’un an retrouvés morts dans une maison [REPORT]

Boris critiqué par les médias allemands amers après les éloges du Brexit [OPINION]

Actualités britanniques : les Britanniques devront faire face très bientôt à ces accusations de l’UE [REVEAL]

M. Whitworth n’est pas le seul dans son rapport accablant sur la station budgétaire.

S’adressant à Twitter pour soutenir le compte, Pete Walker a déclaré: « #Butlins ce sont les pires vacances que j’ai eues, les chambres sont dégoûtantes et le service client est médiocre, nous avons dû passer toute la semaine dans la chambre parce que c’était tellement sale que je conseillerait aux gens de ne pas s’approcher.

À l’appui, un autre utilisateur, Linzi Weatherspoon, a également déclaré sur Twitter : « Qui puis-je contacter pour une plainte/un commentaire négatif, s’il vous plaît ? Après un week-end très décevant la semaine dernière, je veux parler à quelqu’un – cela a commencé avec un appartement très sale… puis une faible pression d’eau, aucune couverture Wi-Fi et un réfrigérateur cassé et chaud n’ont pas aidé…”

Helen Cotterell a également poussé le débat plus loin, suggérant que la surpopulation était également un problème majeur.

Elle a dit : « Butlins honte à vous ! Lors de notre séjour récent, nous avons été totalement choqués par le nombre de personnes séjournant dans la ligne d’horizon se soulevant, épaule contre épaule, sale et chaos total! Ne pas se sentir en sécurité Nous ne sommes restés qu’une nuit emballés et sommes partis! Toujours en attente d’une réponse ? »

Ajoutant à la situation du COVID-19, Mme Cook a déclaré: «Je pensais avec covid que la propreté serait au top, mais pas lorsque nous avons visité Skegness! J’étais dégoûté de voir à quel point c’était sale.

Elle a ajouté : « Je ne pouvais même pas prendre de douche parce que la salle de bain était sale ! Le coffre-fort était cassé, donc je ne pouvais pas laisser l’argent des vacances! Je ne visiterai plus jamais Skegness!”

Butlins a répondu au tweet de Mme Cook en disant: « Bonjour, veuillez nous envoyer un DM avec votre code postal et votre adresse e-mail afin que nous puissions enquêter davantage pour vous. »

Ce à quoi Mme Cook a répondu : « Vous n’avez pas vraiment enquêté beaucoup, mais vous m’avez juste dit ce qu’on m’avait dit dans un e-mail ! C’est marrant comme ma plainte n’a pas été lue correctement ! Les soi-disant managers se sont contredits après que j’aie montré la preuve que j’avais contacté les services sur place pendant mon séjour !

Rapports supplémentaires de Jack Thurlow