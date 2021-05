Butragueño: «Des pièces similaires se sont déroulées dans l’autre sens et les décisions étaient différentes»

Le porte-parole du Real Madrid, Emilio Butragueño, s’est entretenu avec Movistar + immédiatement après le coup de sifflet final du match nul 2-2 controversé de l’équipe contre Séville ce dimanche. L’arbitre avait appelé un penalty pour le Real Madrid lorsque le match était de 1-1, mais le VAR a changé la décision et a accordé à Séville un penalty sur le jeu précédent à la place après un handball d’Eder Militao.

On aurait dit que Militao ne pouvait même pas voir le ballon alors qu’il était en l’air, mais l’arbitre a décidé d’appeler un penalty.

«Nous n’avons pas de chance dans ces jeux, nous avons eu des jeux similaires dans l’autre sens et malheureusement, la décision nous a encore été opposés aujourd’hui. C’est une décision décisive et cruciale car si cela n’avait pas été appelé une pénalité, nous aurions pris une pénalité à la place. Des jeux très similaires ont eu lieu cette saison où nous aurions pu tirer un penalty mais les décisions étaient différentes, nous sommes un peu inquiets », a déclaré Butragueño.

Toute son interview portait sur cette pièce en particulier, et Butragueño a offert quelques réflexions supplémentaires.

«Nous devons mettre en contexte ce que ce match signifiait pour nous, nous avions essentiellement le match entre nos mains après avoir marqué l’égalisation et le penalty sur Benzema. Militao ne voit pas le ballon, c’est clair. De plus, il n’y a pas un seul joueur de Séville qui va tirer derrière lui, le ballon allait à Miguel Gutierrez et il allait le dégager, ce n’est pas une opportunité de marquer claire. C’est une décision cruciale et qui pourrait très bien décider du titre de la Liga. C’est pourquoi nous disons que des jeux similaires se sont produits. Nous n’avons pas non plus eu de chance ce soir », a-t-il ajouté.

Butragueño a également déclaré que l’équipe n’écrirait pas de plainte officielle à propos de l’appel, affirmant qu’elle «se préparerait pour les trois matchs qui restent à jouer».