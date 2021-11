Butragueño : « Le nouveau Bernabeu sera un tournant pour le Real Madrid »

L’ancien attaquant du Real Madrid et maintenant porte-parole Emilio Butragueño s’est exprimé dans une interview avec la chaîne de télévision locale Telemadrid, où il a passé en revue le présent et l’avenir du club.

Butragueño a expliqué comment les rénovations du Santiago Bernabeu aideront le club à aller de l’avant.

« Le nouveau stade est quelque chose qui enthousiasme beaucoup de madridistas. Nous attendons tous ce moment avec impatience car nous pensons que ce sera quelque chose qui rendra nos fans très fiers. Nous comprenons que ce sera un tournant pour le club et qu’une nouvelle ère commencera après son ouverture », a déclaré Butragueño.

Le porte-parole du club a naturellement été interrogé sur Vinicius, qui a explosé et est devenu un joueur crucial pour l’équipe depuis le début de la saison.

«Il a beaucoup de bonnes compétences, il a un grand caractère et vous en avez besoin pour jouer au Bernabeu. Le talent, qu’il a, ne suffit pas. Il a signé pour nous alors qu’il était très jeune et vous devez comprendre ce que cela signifie d’aller devant 80 000 fans avec notre maillot. Il a fait preuve d’un grand courage et vous en avez besoin pour jouer pour Madrid. Ensuite, vous avez ses compétences en tant que joueur. Une telle accélération, difficile à trouver dans le monde du football. Nous assistons à des pièces incroyables et il n’a que 21 ans. Nous sommes enthousiasmés par lui et ce qu’il peut apporter à la table. Il est l’une des stars de notre équipe en ce moment, sans aucun doute », a-t-il ajouté.

La nouvelle recrue David Alaba a également été l’un des membres cruciaux de l’équipe jusqu’à présent cette année.

« Cela n’a pas été si surprenant parce que nous connaissions le genre de joueur qu’il était. On parle d’un grand champion, il a tout gagné pour le Bayern. Il a su s’adapter à ce club en peu de temps. Peut-être que sa façon d’être et son leadership l’ont aidé à cet égard. Il est devenu l’un des nôtres, c’est un grand coéquipier et un grand professionnel. Nous sommes plus que satisfaits de lui », a expliqué Butragueño.

L’ancien attaquant a conclu son entretien en faisant l’éloge de Karim Benzema.

«C’est une joie de le voir jouer, les grands joueurs sont ceux qui améliorent chaque jeu. Vous donnez le ballon à Benzema et le jeu s’améliore, il a tellement de trucs, sa capacité à jouer avec ses coéquipiers et aussi un talent naturel à l’intérieur de la surface. Nous avons eu beaucoup de chance de l’avoir pendant 13 ans et ses performances ont été exceptionnelles. Il a également pris une grande responsabilité et un grand rôle ces dernières années et il a définitivement répondu à l’appel. Nous pensons qu’il est une légende du Real Madrid et nous espérons l’avoir avec nous pendant de nombreuses années », a ajouté Butragueño.