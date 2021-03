Buts et faits saillants de Leicester

14/03/2021 à 17:07 CET

Alex Carazo

Jouez contre lui Sheffield United Cette saison a été un soulagement pour toutes les équipes de Premier. Campagne pour oublier tout le nord de l’Angleterre. En bout de ligne avec 14 points, les joueurs et les fans pensent déjà plus à l’année prochaine dans le championnat qu’à ce qui reste de cette ligue. Il en a profité Leicester approuver une « petite main » énergique dans le Roi de la puissance avec un Iheanacho stellaire.

JE LIS ELLE La ville de Leicester Schmeichel; Fofana, Evans, Soyuncu; Pereira (Albrighton, 46 ‘), Ndidi, Tielemans, Castagne; Ayoze (Leshabela, 81 ‘), Vardy, Iheanacho. Sheffield United Ramsdale; Basham, Ampadu, Bryan; Baldock, Lundstram, Norwood (Ndiaye, 79 ‘), Fleck, Stevens; Burke (Mousset, 63 ‘), Sharp. Buts 1-0 M.39 Iheanacho. 2-0 M.64 Ayoze. 3-0 M.69 Iheanacho. 4-0 M.78 Iheanacho. 5-0 M.80 Ampadu. Arbitre Peter Bankes. TA: Bryan (74 ‘), Lundstram (88’). Incidents King Power Stadium (porte fermée).

Le Nigérian est dans une forme spectaculaire, comme le montrent ses données. Pour la première fois de sa carrière, il a marqué dans trois matchs consécutifs de Premier League, et ajoute cinq dans les trois derniers matchs. Aujourd’hui, il a approuvé un pur coup du chapeau avant-centre pour mener la victoire confortable des locaux, et ils pourraient être plus. Les chances ne manquaient pas d’avoir augmenté le score.

Un autre des protagonistes était Jamie Vardy, qui connaît une sécheresse marquante rarement vue auparavant, mais avant la Sheffield a montré sa version la plus assistante. Il a donné deux buts à Iheanacho, tous deux tracés. Course vers l’espace et centre bas devant la défense pour que l’ex de la Cité n’ait qu’à la pousser au fond du filet. Il a également marqué Ayoze, qui est revenu d’une blessure avec un rôle de premier plan profitant de la perte de Maddison, et l’espagnol répond à la confiance de Rodgers.

Malgré la version plus charitable de Vardy, assiste, la mentalité anglaise reste la même. Il n’y a rien de plus dangereux qu’un animal sauvage affamé. Oui Vardy il a très faim d’un but, avec la mauvaise séquence qu’il accumule. L’avant de la Leicester il chercha son but, mais un autre match infructueux. Même ainsi, un de ses coups s’est terminé dans un but contre son camp par Ampadu pour fermer la «petite main».

Parti placide des « renards » qui continuent leur cours dans une nouvelle saison à encadrer et ont fait un pas de plus vers la qualification pour la prochaine Ligue des champions que l’année dernière, il s’est échappé le dernier jour. Pour sa part, un Sheffield sans but, surtout après le départ du grand architecte des succès des ‘Blades’ ces dernières années, Chris Wilder, doit commencer à jeter les bases de la reconstruction pour le Championnat.