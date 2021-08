Buts et faits saillants de Norwich

14/08/2021 à 20h55 CEST

Alex Carazo

Bon début de première ligue pour lui Liverpool. Les ‘Reds’ ont enduré les premières minutes de poussée de Norwich à leur retour dans l’élite du football anglais et ils ont su dominer le match dans le plus pur style Liverpool de Klopp. Verticalité, vitesse et mise en valeur de son trident offensif, qui ont résolu le match avec des buts de Iota, Firmino Oui Salah. Juste manqué Crinière pour terminer la fête.

NI

LIV

Ville de Norwich

Krul ; Aarons, Gibson, Hanley, Giannoulis; Rupp, Gilmour, Lees Melou; Rashica (Sargent, 77′), Cantwell, Pukki (Idah, 77′).

Liverpool

Alisson ; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Tsimikas ; Milner, Keita (Elliott, 83′), Oxlade-Chamberlain (Fabinho, 61′) ; Jota (Firmino, 61′), Salah, Mané.

Buts

0-1 Prise M.26. 0-2 M.65 Firmino. 0-3 M.74 Salah.

Arbitre

André Marriner. TA : Cantwell (53′) / Milner (25′).

Incidents

Carrow Road (27 000 spectateurs).

Est revenu Van Dijk jouer un match officiel dix mois plus tard et leur simple présence est déjà un facteur différentiel pour le Liverpool. Le défenseur central néerlandais manquait un peu de rythme, bien sûr, mais avec lui sur le terrain, le reste de l’équipe se sent beaucoup plus à l’aise pour exercer une pression si forte que Klopp demande toujours. Son retour sur le terrain et le début de saison des attaquants de l’équipe “Rouge” permettent aux fans de rêver de revoir la “Pool” 2019.

Diogo Jota il a gagné le match pour Firmino dans le onze de départ de cette première journée et a répliqué en ouvrant la boîte profitant d’un ballon mort dans la surface après un mauvais contrôle de Salah. Le portugais s’entend à merveille avec l’égyptien et avec Mané.

La défense était le grand défaut du Norwich à sa dernière saison dans le Premier et l’une des principales raisons de leur déclin en 2019, et cette saison ils ont encore beaucoup à améliorer. La fragilité des ‘Canaries’ en a profité Firmino Oui Salah pour clôturer le score et terminer la victoire.

Important pour lui Liverpool commencer la ligue de cette façon après la dernière saison décevante. Une victoire et de très bonnes sensations pour continuer sur la voie d’être l’équipe dominante qu’elle n’était pas si longtemps.