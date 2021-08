Buts et temps forts Brésil – Espagne finale Jeux Olympiques

08/07/2021

Le à 16:08 CEST

SOUTIEN-GORGE

ESP

Brésil

Santos, Alves, Nino, Diego Carlos, Arana, Guimaraes, D. Luiz, Antony (Menino, 112′), Claudinho (Reinier, 105′), Cunha (Malcom, 91′) et Richarlison (Paulinho, 113′).

Espagne

Unai Simon, . Gil (Vallejo, 91′), Eric Garcia, P. Torres, Cucurella (Miranda, 91′), Zubimendi (Moncayola, 112′), Mikel Merino (Carlos Soler, 46′), Pedri, Olmo, Asensio (Bryan Gil, 46′) et Oyarzabal (Rafa Mir, 103′).

Buts

1-0 (45+2′), Matheu Cunha. 1-1, Oyarzábal (61′). 2-1, Malcom (108′).

Arbitre

Chris Beat (Australie). TA : Arana, Richarlison, Cunha, D. Luiz, Dani Alves / Eric Garcia

Incidents

Stade national de Yokohama (pas de spectateurs). Température : 29º. 80% d’humidité

Malcom. Quelles choses ont un destin. Un joueur passé sans douleur ni gloire pour le Barça, objet d’ironie et de moquerie, s’est imposé comme le héros olympique du Brésil et le bourreau d’une Espagne qui, d’une manière générale, était inférieure à son rival en finale olympique. Pedri et compagnie se contentent de l’argent. Larmes et tristesse après un autre 120 ‘(nous avons déjà actualisé Pedri) de crise cardiaque.

Le jeu a commencé à froid. Dans un stade sans âme, si loin de l’environnement qu’on aurait vécu dans une finale olympique prépandémique, il était difficile pour les joueurs de s’échauffer. Dans les premières mesures, de petites choses se sont passées. Beaucoup de passe horizontale et les deux escouades se mesurent. Il est vrai aussi que la peur de l’erreur avec un or à l’horizon n’aidait pas à prendre des risques.

Le Brésil cherchait constamment le côté droit, là où Antony était une nuisance constante pour un Cucurella qui devait beaucoup mesurer ses incorporations. Le milieu de terrain espagnol n’a pas pris les commandes, Pedri n’a pas pu changer le rythme du jeu et ceux de De la Fuente le remarquèrent.

ORME RELAME

Le premier sans faute, oui, est venu du côté espagnol. Un centre avec un fil intérieur par Marco Asensio, la marque de la maison, était dirigé par Oyarzabal avec toute l’intention vers la petite zone et Diego Carlos a sauvé de manière acrobatique avec Olmo au but. La réunion a été un peu animée après cette action et la ‘canarinha’ a fait un pas en avant. Douglas Luiz, après une défaite à la sortie du ballon de l’Espagne (assez imprécis dans la première demi-heure) a été contraint de terminer et Unai Simón a envoyé un corner.

Le suivant était aussi pour les Brésiliens, qui au fil des minutes prenaient le relais de la chute. Antoine vaquait à ses affaires, faisant des bêtises et poussant Pau, Pedri et compagnie à essayer de créer des supériorités en défense. Quel talent l’Ajax a. Un de plus.

SOMBRE PÉNALITÉ DE L’UNAI

Un tir de Richarlison après une passe décisive de la gauche d’Arana s’est terminé par un tir sur le côté du filet de l’attaquant d’Everton. Mais l’action clé est venue à 35′. Un faux départ d’Unai Simón s’est terminé par une attaque contre Matheus Cunha que l’arbitre australien a sanctionné d’un penalty pour la ‘seleçao’. Richarlison a donné un coup de pied et l’a envoyé très haut. Ceux de De La Fuente, qui criaient au repos, furent sauvés.

Avec l’équipe floue, le Brésil a continué à insister et le prix est venu au moment le plus cruel. Ballon qu’Alves a sauvé dans la ligne de fond et que Pau n’a pas pu dégager. L’erreur a été mise à profit par Cunha pour signer le 1-0. But et coup de sifflet final.

LA RÉVOLUTION AU REPOS

L’Espagne avait besoin de réagir et le sélectionneur en était conscient. Petite révolution après la pause. Bryan Gil et Carlos Soler à l’intérieur, Asensio et Merino à l’extérieur. C’est précisément l’homme de Cadix qui a été le protagoniste du premier sans faute de l’équipe espagnole. Belle conduite de Pedri, ouverture pour Gil et son centre latéral s’est terminé par un tir d’Oyarzabal qui a gêné Soler. Mais le Brésil a continué à mettre en garde contre le danger. Si la partie arrière était négligée, la ‘canarinha’ pouvait s’exécuter. Richarlison, dans un contre manuel, a contraint Unai à intervenir de manière providentielle (le ballon a percuté le poteau).

L’Espagne a dû bondir, avec la tête mais avec décision. En 59′, Pau Torres a réclamé un penalty dans la surface brésilienne qui n’était pas dans une situation claire. Peut-être qu’il ne le méritait pas, mais l’Espagne s’est retrouvée à égalité dans une grande triangulation profonde à la 61e minute. Carlos Soler a reçu l’espace de la droite, a servi un magnifique centre à Oyarzabal et il a tiré dans le plus pur style de frappe. Nouveau match.

DEUX MEMBRES CROISÉS À LA SUITE

Les minutes se sont écoulées avec les deux équipes sans vouloir forcer la machine avant l’imminence du temps réglementaire, mais avec une Espagne désormais mieux installée sur le green du Yokohama Stadium. Sans se matérialiser sur des occasions claires jusqu’à 85′, un coup de centre d’Óscar Gil a touché la barre transversale. Ceux de De la Fuente l’ont cru et l’autre Gil, Bryan, a écrasé une énorme chaussure contre le poteau de Santos. Une réussite sans aucun doute l’entrée du tout nouveau joueur de Tottenham. Nous allions à la prolongation. Trois de suite pour l’Espagne.

Malcom

Avec le duel brûlant et la tension coupée avec un couteau tranchant, chaque action dangereuse était un début de crise cardiaque pour chaque côté. Le Brésil presse et l’Espagne se défend bec et ongles. Arana tira à sec et traversa et Unai s’arrêta d’une main prodigieuse. Des minutes de souffrance et de rétrécissement. Et ce fut ainsi jusqu’à ce que peu de temps après avoir entamé la deuxième partie des prolongations, un très long changement de jeu le guida vers la perfection. Malcom, qui était entré en début de prolongation, a laissé Vallejos derrière et a parfaitement traversé avant la sortie d’Unai (2-1). Masse.

De là à la fin, l’exercice de temporisation d’un Brésil commandé par son leader. Un gars de 38 ans qui nous a encore une fois donné une leçon de professionnalisme. Espagne, vice-champion olympique.