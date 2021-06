Buts et temps forts Croatie – Espagne

28/06/2021

Le à 20:51 CEST

Jordi Gil – Copenhague (Envoyé spécial)

L’Espagne s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2021 dans un match qui entre par la grande porte dans l’histoire de la compétition. On ne pouvait pas demander plus. Des buts, des retours, de l’émotion et une dernière victoire espagnole en prolongation par un scandaleux 3-5.

CRO

ESP

Croatie

Livakovic, Juranovic (Brekalo, 73′), Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Modric (Ivanosec, 113′), Kovavic (Budimir, 78′), Vlasic (Pasalic, 78′), Petkovic (Kramaric, 45′ ) ) et Rebic (Orsic, 66′)

Espagne

Unai Simón, Azpilicueta, Eric Garcia (Pau Torres, 71′), Laporte, Gayà (Jordi Alba, 77′), Busquets (Rodri, 100′), Koke (Fabián 77′), Pedri, Ferran Torres (Oyarzabal, 88′) ), Morata et Sarabia (Dani Olmo, 71′)

Buts

1-0, Pedri, but contre son camp (20′) ; 1-1, Sarabie (37′) ; 1-2, Azpilicueta (56′); 1-3, Ferran Torres (76′) ; 2-3, Orsique (84′) ; 3-3, Pasilic (92′) ; 3-4, Morata (99′) ; 3-5, Oyarzabal (100′)

Arbitre

Cunyet Cakir (turc). TA : Voiture (83′)

Stade

Parken Stadion, 30 000 spectateurs.

Les Croates ont changé leur style habituel et se sont repliés, laissant l’initiative à l’équipe nationale. L’Espagne a trouvé un autre parti comme celui de la première phase dans lequel elle a dû lutter contre un mur. Il s’agissait d’avoir de la patience et de chercher les groupes, où Gayà est entré dans la voie de manière surprenante par Jordi Alba et l’autre changement était à droite avec Ferran Torres qui a remplacé Gerard Moreno.

La Roja s’est arrêtée et a attendu le bon moment pour filtrer les passes. C’est ainsi que la première occasion de Sarabia s’est présentée avec un coup du lapin au bord du filet et, surtout, avec une passe magistrale de Pedri à Koke, qui n’a totalement jeté qu’aux pieds du but Livakovic. L’Espagne a été projetée et Morata a mal dirigé un centre de Ferran Torres qui était un cadeau.

Les malheurs arrivaient dans la zone opposée et un pire arrivait dans la propre. Pedri a renvoyé un ballon du cercle central, a pris effet et Unai Simón, confiant, n’a pas arrêté le ballon, qui a été introduit de manière imparable dans le but. Un accident catastrophique qui a donné de l’air à la Croatie sans rien demander.

L’Espagne a été touchée par une erreur aussi incroyable et la Croatie a pu faire plus de dégâts. Vlasic, forcé par Eric Garcia, tire sur le côté du but et Kovavic a dominé haut dans une double occasion balkanique.

Sarabie décisive

Luis Enrique a pris la décision de passer aux ailiers et la décision n’aurait pas pu être plus réussie. Ferran Torres a été placé à droite et Sarabia à gauche, tous deux avec un changement de jambe pour avoir une meilleure projection de tir. De cette façon, dans une pièce déroutante, Gayà tourné à sec, le gardien a sorti une main forte, mais le ballon est allé à Sarabia, qui l’a cassé avec son pied gauche et, après avoir touché le visage de Livakovic, est allé à l’équipe. Un objectif têtu.

L’Espagne s’est reposée soulagée et, en plus, Unai Simón a eu une bonne intervention en sortant avec ses pieds contre Vlasic aller se reposer avec plus de confiance.

La Croatie a vu que s’ils restaient si loin derrière, ils souffriraient beaucoup en seconde période et ont avancé leur ligne de pression. ETspaña est un spécialiste de l’esquive des lignes avec son jeu de passes Et même si cela comporte parfois des risques, cela a bien fonctionné. Dans l’une de ces ruptures, Azpilicueta a commencé jusqu’à la zone des trois quarts, il a cédé à Pedri, qui a continué à frapper jusqu’à ce qu’il trouve Ferran Torres, qui a gentiment croisé et Azipilicueta lui-même, qui avait suivi le jeu, ont dirigé le filet.

Unai, de méchant à héros

Le score contre a conduit la Croatie à se lancer dans un tourbillon et Unai Simón s’est racheté de son erreur avec un arrêt à bout portant de Car et un heads-up avec Kramaric, même si le but aurait été annulé pour hors-jeu.

La Roja a lutté et a eu du mal à contrôler un rival avec beaucoup de cœur et qui n’abandonne jamais. Les forces ont également vacillé et Lucho, par exemple, a dû remplacer Gayà par des rampes de Jordi Alba. Dani Olmo a raté une vaseline contre Krameric qui pourrait régler le choc et la Croatie a jeté le reste.

Un jeu de qualité rempli de foi de Modric a permis à Orsic de délivrer un tir chanceux qu’Unai a tiré derrière la ligne de but. L’œil de faucon a validé le but. Par la suite, un torrent croate est arrivé et, dans la seconde des six minutes de réduction, Pasilic s’est levé plus que quiconque et attaché avec une tête peu attrayante.

Et c’était Morata !

La fête est allée en prolongation avec une sélection qui semblait au bord du gouffre. Unai Simón était le héros en prolongation avec un arrêt fou contre Orsic au but et la défaite a été mâchée dans le Parken. Pourtant, le scénariste de ce jeu y allait. Morata, la cible de critiques, de blagues et même de menaces, a remporté un ballon accroché par Olmo et l’a frappé de toute son âme avec son pied gauche pour marquer le quatrième but espagnol.

Le jeu a pris une autre tournure et la réaction espagnole a été si furieuse que Olmo s’échappe à nouveau à droite, il ne voit qu’Oyarzabal, qui se classe cinquième avant d’atteindre la pause des heures supplémentaires.

Les Croates ont brûlé leur dernière cartouche avec une occasion de Budimir et ils ont déjà baissé les bras. Le bâton a évité la sixième place d’Olmo dans une finale finalement calme qui conduit l’Espagne à jouer la demi-finale vendredi à Saint-Pétersbourg.