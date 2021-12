Buts et temps forts d’Augsbourg

15/12/2021 à 23h32 CET

Le nouveau trébuchement de Leipzig, le premier avec Domenico Tedesco. Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, l’équipe RedBull avait réussi à battre Manchester City (2-1) en Ligue des champions, un duel qui leur a donné le billet pour la Ligue Europa, et Gladbach en Bundesliga (4-1). Cependant, ce mercredi contre Augsbourg un autre dérapage est venu (1-1).

AOT

RBL

Augsbourg

Gikiewicz ; Framberger, Gummy, Oxford, Iago ; Jensen (Córdova, 66′), Moravek (Pedersen, 46′), Dorsch, Vargas (Maier, 46′); Hahn (Sarenren-Bazee, 81′) et Gregoritsch (Caligiuri, 67′).

Leipzig

Gulácsi ; Simakan (Mukiele, 46′), Orban, Gvardiol ; Henrichs, Laimer (Adams, 46′), Kampl, Angeliño; Forsberg (Szoboszlai, 64′) ; André Silva (Brobbey, 86′) et Nkunku.

Buts

0-1 M. 19 André Silva. 1-1 M. 86 Caligiuri (plume).

Arbitre

F. Badstubner. TA : Dorsch (44′) et Sarenren-Bazee (87′).

Incidents

Arène WWK. Derrière des portes closes.

Leipzig a bien commencé et bientôt le tableau de bord lui a souri. Henrichs l’a mise dans la région et André Silva a envoyé le ballon au fond des collants. L’attaquant était sur le point de répéter cinq minutes plus tard, mais n’a pas été aussi réussi dans le tir.

L’équipe d’énergie a dominé le premier acte et au début du second, ils avaient la possibilité de doubler le loyer. Forsberg il l’a fait, même s’il était hors-jeu, alors que André Silva et Mukiele ce sont les autres qui ont essayé.

Il a pardonné au casting de Tedesco et finalement Augsbourg, qui s’est emparé du ballon, lui a fait payer. Maier avait déjà prévenu et quelques mains d’Henrichs, assistant au premier but, ont été sanctionnés d’un penalty.

Caligiuri, qui était venu se rafraîchir, a transformé la peine maximale et mettre quelques planches en 86′ qui ne bougeraient plus. Leipzig reste neuvième à cinq points de la quatrième place qui donne accès à la Ligue des champions.